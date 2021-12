Gamarra dice que la Conferencia de Presidentes "llega tarde y mal" y critica que no sepan qué propuestas llevará Sánchez

Cree que busca ampararse detrás de las CCAA y censura que "a 24 horas de la Nochebuena nadie sepa cuánta gente puede estar en su casa"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que la Conferencia de Presidentes que se celebra este miércoles por vía telemática en el Senado "llega tarde y mal" y ha criticado que a estas alturas no haya orden del día ni conozcan qué propuestas llevará Pedro Sánchez a esa cita para afrontar el aumento de contagios por coronavirus.

"Esta Conferencia de Presidentes llega tarde y mal. Esto no solo lo dicen los presidentes autonómicos del PP sino otros muchos presidentes que no militan en nuestro partido y que no compartimos espacio político", ha resaltado Gamarra.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Juta de Portavoces, la dirigente del PP ha afirmado que las medidas "debieran haberse adoptado hace días" pero el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos "siempre llega tarde a todo".

"En política es muy importante tomar decisiones antes, prevenir sobre todo, porque ya estamos en la sexta ola", ha manifestado, para añadir que "algo ha tenido que aprender" Pedro Sánchez de las olas anteriores de coronavirus.

LAS MEDIDAS SE DEBÍAN HABER ADOPTADO "YA"

En este punto, ha subrayado que lo que sí han aprendido los españoles es que con Pedro Sánchez "nunca se toman medidas a tiempo" y que sus anuncios "suelen estar al servicio de lo que necesita en un momento determinado" como, a su entender, ocurrió el domingo en su comparecencia en la delegación del Gobierno en Barcelona. A su entender, respondía a su necesidad "para poder viajar en Falcón, no para informar de nada".

Tras insistir en que las medidas se debían haber adoptado "ya", ha señalado que hoy deberían estar hablando de qué propuesta va a llevar a esa reunión el Gobierno de España porque "seguramente contaría con el aval de los comités, si es que está vez ya hay comités de expertos, no como en fases pasadas".

"Creo que hubiera sido bueno que ya se conociera el orden del día y las propuestas que el Gobierno va a llevar porque es quien tiene la obligación de llevar la iniciativa y la responsabilidad de gobernar para protegernos en la lucha contra una pandemia", ha manifestado, para criticar que "a 24 horas de la Nochebuena nadie sepa cuánta gente puede estar en su casa para las cenas de Navidad".

Fuentes autonómicas consultadas por Europa Press han señalado que están ahora reunidos los directores generales de Salud Pública de las comunidades y seguramente pactarán un documento para la Conferencia de Presidentes.

EL PP INSISTE EN UNA LEY DE PANDEMIAS

Gamarra ha insistido en la necesidad de aprobar una Ley de Pandemias y ha acusado a Sánchez de seguir en la "inacción" y en la "desgobernanza". "Estamos en sexta ola y el presidente Sánchez no ha aprendido absolutamente nada de la primera ola, de la segunda, de la tercera, de la cuarta y de la quinta".

Según ha dicho, el Gobierno solo busca "ampararse detrás de las comunidades autónomas para no tomar ni ser responsable de ninguna medida" cuando se necesita un marco legislativo común como el que proporcionaría la Ley de Pandemias.

Se trata, ha proseguido Gamarra, de que los españoles no estén de nuevo como hace un año, "con 17 Navidades diferentes porque hay un presidente del Gobierno incapaz de coordinar la lucha contra esta pandemia".

La dirigente del PP ha reiterado que la Conferencia de Presidentes ya se tendría que haber celebrado y ha añadido que este hecho muestra la "incapacidad e inacción" del presidente del Gobierno, así como su "soberbia" al desproteger a los ciudadanos.

PIDE CUMPLIR LAS NORMAS Y EXTREMAR LA PRECAUCIÓN

Al ser preguntada cómo valora la propuesta de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para que no se tenga que hacer cuarentena cuando el contacto de un positivo tenga la pauta de vacunación completa, Gamarra ha indicado que esa propuesta la valorarán las autoridades sanitarias "con los informes que corresponda desde el punto de vista científico".

"Se necesita seriedad en la toma de decisiones y desde esa seriedad no voy a hacer valoraciones sino que voy a respetar lo que se decida y lo que los informes amparen", ha declarado Gamarra en rueda de prensa.

Preguntada después cómo valora la implantación del pasaporte Covid y si lo ve positivo para hacer frente a la pandemia, después de que lo apliquen algunas CCAA y otras no, ha indicado que las personas que tienen una responsabilidad pública, sus opiniones deben estar avaladas en términos científicos e informes técnicos.

"Es a lo que me remito. No debe contar mi opinión personal sino la opinión de aquellos que tienen la responsabilidad de afrontar todas las cuestiones de salud pública la que debe respetarse y que compartiré cuando se haga pública", ha asegurado, para llamar a la sociedad a "cumplir con las normas, extremar la precaución y ser todos lo más responsables posible".

Ante el hecho de que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, convoque elecciones en plena sexta ola y que haya cesado a la consejera de Sanidad, que era de Cs, Gamarra ha explicado que ese paso "viene motivado por los episodios de deslealtad" dentro de ese Gobierno de coalición en esa región y ha añadido que esa decisión "acertada" cuenta con el respaldo de la dirección del PP. Sobre el relevo en la consejería de Sanidad de CyL, ha indicado que la Consejería está "en muy buenas manos".