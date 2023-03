Gamarra dice que el exministro Fernández Díaz está de "baja formalmente" y ya no forma parte del PP

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ya no forma parte del PP y está de "baja formalmente" en la formación, una situación interna que hasta ahora no había trascendido.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado condenar a Fernández Díaz a 15 años de prisión por la llamada 'Operación Kitchen', el presunto operativo parapolicial orquestado desde su Departamento para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle información sensible que tuviera del partido.

En julio de 2021, tras decidir el juez procesarle por ese caso, el PP liderado por Pablo Casado ya decidió suspender provisionalmente de militancia a Fernández Díaz. Unos meses antes, en septiembre de 2020, el partido le había abierto expediente informativo al conocer su imputación en este caso.

Al ser preguntada expresamente en Onda Cero si el PP esperará a que haya sentencia para resolver el expediente disciplinario abierto al exministro, Gamarra ha respondido: "Si no recuerdo mal, el señor Fernández Díaz está de baja en el PP. Y por tanto, ésa es la situación que tiene en el ámbito interno".

Preguntada de nuevo si está suspendido de militancia, la dirigente del PP ha dicho que "no" porque "está de baja". En cuanto a si eso significa que ya no está en el PP, ha respondido tras balbucear, que "sí".

De nuevo al ser cuestionada si eso quiere decir que ya no milita en el PP, Gamarra ha insistido: "Creo recordar que está en situación de baja formalmente".

SE BUSCÓ "LA PROMOCIÓN PERSONAL" EN LA MOCIÓN DE CENSURA

Por otro lado, Gamarra ha afirmado que la moción de censura ha servido para "dar oxígeno" al Gobierno de Pedro Sánchez y "entronizar" a la vicepresidenta Yolanda Díaz como líder de la otra parte de la coalición.

"Se buscó un uso electoralista y una promoción personal, no solo del partido proponente sino del propio presidente del Gobierno y de la vicepresidenta Díaz", ha dicho, para indicar que ésta se ha convertido en la "marca blanca" de Sánchez.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Gamarra ha subrayado que la moción ha servido para mostrar la unidad "ficticia" de un Ejecutivo marcado por "un grado de deterioro importante". Según ha añadido, ha permitido a Pedro Sánchez "una victoria parlamentaria que oculta la gravedad de un Gobierno que está en un grado de deterioro importante" por sus discrepancias internas.

La dirigente del PP ha indicado que cuando terminó la moción, "este Gobierno en descomposición volvió a su realidad". "Ante un Gobierno Frankenstein, en el que cada día los tornillos se aprietan tanto desde dentro de la coalición como desde los propios socios, es imposible que esa figura pueda conseguir su objetivo. Un Ejecutivo de este tipo, por sus propias características, es inmune a la moción de censura", ha apostillado.

Ante el hecho de que entre las razones para abstenerse citara el respeto a la figura de Ramón Tamames, Gamarra ha aludido a lo que representa su figura en la España "de la Transición y la reconciliación que defendió durante todo su discurso en el Congreso".

¿QUÉ HABRÍA VOTADO EL PP CON OTRO CANDIDATO?

Preguntada entonces que si no hubiera sido Tamames el candidato, el PP hubiera votado en contra, Gamarra ha dicho desconocerlo porque no sabe quién habría sido "el candidato alternativo ni en qué posición se hubiera planteado esa moción". "No se trata de llevar a cabo suposiciones sino que la moción que ya finalizó la defendía una persona independiente", ha declarado, si bien ha dicho que no era ni el momento ni la persona para encabezar una moción de censura.

Cuestionada entonces si en caso de que Santiago Abascal hubiera sido el candidato, el PP hubiera votado en contra, Gamarra ha respondido: "O no, nunca se sabe". "No era el supuesto y no nos lo planteamos", ha manifestado, para añadir que en las elecciones municipales y autonómicas de mayo se va a producir la moción de censura.