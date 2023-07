Gamarra dice que a la izquierda "le ha salido mal la campaña feroz" para "demonizar al PP" con Doñana

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha destacado este jueves el "resultado tan espectacular" que el PP de Huelva ha conseguido en las elecciones municipales, consiguiendo la Diputación Provincial, "a pesar de una campaña feroz con la que la izquierda ha tratado de demonizar" a su formación, a su juicio, "faltando claramente a la realidad de las cosas y buscando además tapar las vergüenzas del PSOE, porque sí, han utilizado la conservación de Doñana, que no debería de ser un motivo de enfrentamiento político".

Por el contrario, Gamarra considera que "debería de ser objetivo de la unidad de todos para conseguir que salvaguardarámos nuestro patrimonio natural, y esto es lo que también queremos cambiar el próximo 23 de julio, queremos aparcar la utilización como arma electoral de todo aquello que debe de ser defendido desde la unidad porque lo que significa el sanchismo es dividir todo lo que toca y lo que los españoles queremos es estar unidos en aquello que es importante", ha dicho durante la reunión de la Junta Directiva Provincial del PP onubense.

En este punto, la popular ha afirmado que esto al PSOE "le ha salido mal" y que "ahí están los resultados del pasado 28 de mayo", apuntando que "los españoles tienen memoria" y "saben perfectamente quién es el responsable de que se produzca la situación que ahora denuncian y es el propio Partido Socialista", en referencia a los regadíos de la Corona Norte de Doñana.

"Por eso han dejado de votarles, que no busquen otra razón. Ha sido exactamente por eso. Y saben además que quien está comprometido con el futuro de Huelva, con la biodiversidad, es precisamente el Partido Popular, que es quien está buscando soluciones para los problemas heredados. Es en quien han depositado su confianza hace escasamente un mes los onubenses para que seamos capaces de resolver con más rotundidad los problemas heredados", ha enfatizado.

Así, la popular ha manifestado que, "a pesar del ruido, de la confusión y de la manipulación", su formación tiene "claro" que "van a seguir haciendo las cosas bien, desde los ayuntamientos, desde la Diputación, desde la Junta de Andalucía y a partir del 23 de julio desde el Gobierno de España", ha aseverado.

"Todos unidos, desde todas las administraciones, con el Partido Popular al frente de todas ellas, sin duda alguna, esta provincia tiene mucho futuro. Un futuro que vamos a construir todos juntos, con el apoyo y el esfuerzo de los hombres y mujeres de esta provincia", ha indicado antes de añadir que Huelva "está presente en ese programa electoral del PP" con un "un eje fundamental" como es "el agua y la energía" desde "una visión de estado" y no como "elemento con el que confrontar y dividir a los españoles".

Asimismo, Gamarra se ha referido al "triunfo histórico del PP" en la provincia onubense y ha felicitado a los populares onubenses "en nombre del Partido Popular de España" por "los fantásticos resultados del pasado 28 de mayo".

"Hicisteis historia porque ganamos las elecciones y somos el primer partido de esta provincia. Y no solo hemos ganado las elecciones y vamos a tener el mayor número de alcaldes que hemos tenido nunca, no solo tenemos 35.000 votos más, no solo tenemos 14 puntos más, sino que hoy sois 126 concejales más que lo que erais hace cuatro años. Y le guste al Partido Socialista o no, hemos hecho historia, porque por primera vez en 40 años el Partido Popular va a estar al frente de la Diputación de Huelva", ha dicho antes de "recomendar al PSOE" que "sepa perder" y "no se atrinchere en la Diputación".