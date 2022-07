Gamarra dice que el paro confirma una desaceleración y que "hay una realidad maquillada" por los fijos discontinuos

Asegura sigue habiendo "una alta temporalidad" y que es el "peor" mes de junio de 2011

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que el dato del paro confirma una "desaceleración" en el crecimiento que se estaba produciendo y ha recalcado que además hay una "realidad que está maquillada" por los fijos discontinuos. Tras señalar que "ocultar" las cifras no es el "camino correcto", ha recalcado además que se trata del "peor" mes de junio desde el año 2011, excluyendo los dos años de pandemia.

En concreto, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se redujo en 42.409 desempleados en junio (-1,4%), lo que situó el total de parados por debajo de los 2,9 millones por primera vez desde el otoño de 2008. Así, junio cerró con 2.880.582 desempleados, su menor cifra desde octubre de 2008. Pese a ello, el descenso del paro en junio ha sido casi cuatro veces inferior al experimentado en igual mes de 2021,

En una entrevista en la Cadena Ser, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha admitido que es positivo cuando baja el paro porque eso quiere decir que hay personas que se incorpora al mercado laboral pero en este caso ha pedido "profundizar" en los datos, máxime cuando hablan de junio, que es un mes en el que "la estacionalidad hace que descienda el paro".

"NO BAJA EL PARO COMO DEBIERA"

En este punto, ha señalado que en ese análisis se ve que están ante una "desaceleración en ese crecimiento que se estaba produciendo y ante el peor junio desde el año 2011, quitando los años que ha habido pandemia". "Cuando se profundiza, se ve que baja, pero no baja como debiera estar bajando si estuviéramos en un momento de crecimiento económico", ha manifestado.

Además, ha destacado que el cambio en el nombre de los contratos no debe llevar a "ocultar que la realidad sigue siendo una alta temporalidad". "Haber cambiado los contratos temporales por contratos a tiempo parcial por fijos discontinuos, hace que aparezcan como contratos indefinidos contratos que en su esencia no lo son", ha proclamado.

Así, Gamarra ha recalcado que en este mes hay "41,000 personas que ha tenido más de un contrato indefinido", algo que, a su juicio, indica que no eran indefinidos. "Ahí hay una realidad que está maquillada por el cambio de los términos y eso creo que no es el camino correcto porque es ocultar también una realidad", ha abundado.

Al ser preguntada si el PP derogará la reforma laboral del Gobierno si llega a Moncloa, Gamarra ha indicado que lo importante no es hablar de derogar sino de reformar. "Sin duda alguna, cuando lleguemos al Gobierno lo que buscaremos será un mercado laboral más flexible y que tenga en cuenta la importancia de la productividad, la flexibilidad, la internacionalización", ha apostillado.

PLAN PARA ESTABILIZAR SANITARIOS

En cuanto a si comparte el anuncio del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de hacer fijos a más de 60.000 sanitarios, Gamarra ha señalado que el PP no dispone de información y que "habrá que ver cómo es el real decreto" que aprueba el Consejo de Ministros.

Eso sí, la secretaria general del PP ha dicho que ese anuncio responde a la necesidad de cumplir con una sentencia europea, que "obliga a que aquellos que están en situación de interinidad pasen a ser fijos".

Gamarra ha explicado que "una cosa es estabilización y otra cubrir las necesidades que a día de hoy tiene la sociedad española" y que, según ha pronosticado, "se va a vivir con muchísima intensidad este verano". Por eso, ha dicho que todas las CCAA están pidiendo al Gobierno que "ponga medidas eficaces encima de la mesa" ante la "falta de profesionales sanitarios".

Gamarra ha recalcado que hay que tomar medidas que el Gobierno no está haciendo, como "no dejar ninguna plaza MIR desierta, como ha ocurrido este año" y actuar con planificación ante las jubilaciones. "Son cosas que el Gobierno no está haciendo y el presidente Sánchez no puede tapar única y exclusivamente hablando de la estabilización", ha aseverado.