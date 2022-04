Gamarra dice que el PP fijará su voto al decreto anticrisis "en virtud de la respuesta" de Sánchez al plan de Feijóo

Dice que se nota el "nerviosismo" de Sánchez y el PSOE con la llegada de Feijóo y les aconseja leer su plan económico antes de decir "no"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles que el Grupo Popular fijará el sentido de su voto en el debate de convalidación en el Congreso del decreto anticrisis del Gobierno "en virtud de la respuesta" de Pedro Sánchez al plan económico que ha elaborado Alberto Núñez Feijóo y que esta misma semana remitirán a Moncloa.

En su intervención en la conferencia-coloquio en el Club Siglo XXI, Gamarra ha señalado que ese real decreto recoge medidas para abordar la situación económica y la inflación, pero ha subrayado que en este momento lo que se necesita que las políticas sean las "adecuadas". Por eso, ha justificado "la premura" del PP por impulsar un paquete de medidas económicas.

"El Gobierno debe plantear si está dispuesto a asumirlas y, en virtud de su respuesta, pues estará nuestra posición en relación con el apoyo o no a esa política económica", ha manifestado, para añadir que el PP tiene claro que no hay que dar "cheques en blanco".

Así, ha señalado que la política económica es "una cuestión muy seria" y ha insistido que hay que ver si el Gobierno está "dispuesto asumir las bajadas de impuestos" que ofrece su partido. "Hasta el jueves que se llevará a cabo esa convalidación, hay tiempo en política para que pueda llegarse a acuerdos y llevarse esas bajadas de impuestos", ha apostillado.

ANIMA A SÁNCHEZ A ANALIZAR LA PROPUESTA DEL PP

Gamarra ha asegurado que con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del PP "notan mucho nerviosismo" por parte del Gobierno, que se está dedicando estos días a "hacer oposición a la alternativa", algo que, a su juicio, demuestra que "su tiempo se agota y no son capaces de poner propuestas encima de la mesa".

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno debería "replantearse" si no es mejor escuchar las propuestas que le ofrece el PP "antes que rechazarlas". Según ha advertido, "rechazarlo absolutamente todo única y exclusivamente porque proviene de otra opción política no es el camino adecuado".

"Éste es un momento distinto y merecería la pena que antes de cuestionarlo y decir no, leyera las propuestas, las estudiara y las valorase", ha afirmado, para añadir que en los estudios demoscópicos los españoles ya defienden esas bajadas de impuestos.

Gamarra ha asegurado que en este momento el PP podría optar por limitarse a criticar o cruzar los brazos, pero ha destacado que apuesta por presentar propuestas a los españoles porque es consciente de que es "alternativa, no solo oposición" al Gobierno de Sánchez.

RECUPERAR EL "ESPÍRITU DE LA TRANSICIÓN"

Tras repasar algunas de las medidas que ha presentado Feijóo este miércoles ante el Comité Ejecutivo de su partido, como deflactar el IRPF y una bajada del IVA en el gas y la electricidad, ha subrayado qeu no todo lo que está pasando es culpa de la pandemia y la guerra de Ucrania. "La ineficacia del Gobierno de Sánchez ha agudizado todos los problemas por su política equivocada", ha manifestado.

Así, ha recordado que en enero de 2020 España ya tenía más déficit y presión fiscal que otros países de la UE y ha subrayado que las recetas aplicadas no han sido las adecuadas, con un diagnóstico equivocado como, a su juicio, evidencia la rebaja en las previsiones de crecimiento al 4,8 % por el FMI.

La 'número dos' del PP ha defendido "recuperar ese espíritu de la Transición" y centrarse en los problemas reales de los españoles para buscar soluciones. "Los españoles no tienen el mejor Gobierno en el momento que más lo necesitan", ha declarado, para subrayar que "lo que falla" en España es la política y la gestión de Pedro Sánchez.

Gamarra ha exigido además a Sánchez "hacer política de Estado y dejar de hacer política con el Estado", en relación con que no haya una posición de Gobierno en asuntos como la invasión de Ucrania y sus socios firmen manifiestos donde no se condena la acción de Putin, según ha dicho.

"NO NOS VAMOS A RESIGNAR"

Tras asegurar que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos se caracteriza por el "desbarajuste", ha resaltado que el PP de Feijóo plantea "serenidad, sensatez y tranquilidad" y está abierto a todo aquel que quiera construir un país mejor.

Se trata, ha proseguido de abrirse hacia afuera y sumar a todo aquel que crea que no tiene por qué "resignarse". A su entender, España "no tiene que estar a la cola de Europa sino que puede estar a la cabeza de Europa". "No nos vamos a resignar a no estar ahí y estamos dispuestos con los españoles a trabajar y conseguirlo entre todos", ha finalizado.