Gamarra dice que Sánchez no tiene credibilidad negando el referéndum: "Los independentistas decidirán cuándo se realiza

Asegura que el hecho de que un "exultante" Aragonés diga que están "contentos" evidencia que Sánchez ha elegido el "camino incorrecto"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no tiene "credibilidad" negando el referéndum en Cataluña y ha recalcado que serán los independentistas los que "decidirán cuando" se celebra. A su entender, el hecho de que los independentistas reconozcan que están "contentos" porque "se puede decir que han conseguido la amnistía" demuestra que el presidente del Gobierno "ha elegido el camino incorrecto".

En una rueda de prensa en la sede del PP, Gamarra ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha "anunciado" a los catalanes que habrá un referéndum en el año 2023 y ha recalcado que cuando escuchan a Pedro Sánchez decir que no lo habrá, el PP tiene "claro que los independentistas decidirán cuándo se realiza".

"Lo que ha quedado claro en sus respuestas sobre el referéndum de Cataluña es que el presidente del Gobierno no tiene ninguna credibilidad y no puede tener ninguna credibilidad ante los españoles porque cuando le escuchamos decir que ese referéndum no se producirá, rápidamente recordamos cuantas veces nos dijo que tipificaría el referéndum ilegal y no lo ha hecho; que no derogaría el delito de sedición y sí lo hecho; que lucharía contra la corrupción y ha abaratado las penas", ha proclamado.

ARAGONÉS "EXULTANTE"

En este sentido, Gamarra ha recalcado que los independentistas han encontrado la "inestimable ayuda" del presidente del Gobierno para "volverlo a hacer" pero cuando lo hagan no habrá un Estado de Derecho "fuerte que pueda plantarles cara".

Así, la 'número dos' del PP ha destacado que pudieron escuchar "exultante" a Aragonés asegurando "con total sinceridad que se puede decir que han conseguido la amnistía a través de los indultos, de la modificación del Código Penal a la medida y del abaratamiento de la corrupción".

A su juicio, el hecho de que los independentistas reconozcan que están "contentos", evidencia que Sánchez "ha elegido el camino incorrecto". "Pero siempre puede rectificar. Nosotros no nos vamos a mover de la defensa del constitucionalismo, la moderación y a igualdad de todos los españoles ante la ley", ha advertido.

SÁNCHEZ "SOLO HA CUMPLIDO" CON SUS SOCIOS

Gamarra ha indicado que el 2022 se caracteriza no por el "eslogan" de 'Cumplimos' que ha utilizado Pedro Sánchez en su comparecencia en Moncloa, dado que, en su opinión, "solo ha cumplido con aquellos que son sus socios y a los cuáles necesita para seguir siendo presidente del Gobierno de España".

"Cumplir con los españoles no es llevar a cabo una derogación de aquellos delitos que garantizan y protegen el Estado de Derecho y el marco constitucional; cumplir con los españoles no es abaratar la corrupción en nuestro país; y cumplir con los españoles no es que las penas para los agresores sexuales hoy sean más bajas", ha enfatizado.

Gamarra ha afirmado que el presidente del Gobierno "ha hablado mucho de cumplir la Constitución" pero ha destacado que en Cataluña "no se está cumpliendo" porque hay sentencias que "reconocen que no se puede estudiar en la lengua común", que es el castellano.

"Y el propio Gobierno de España, por exigencia de los indepedentistas ha renunciado a defender los derechos lingüísticos que están establecidos en la Constitución y son de todos los españoles, vivan donde vivan", ha aseverado.

Según Gamarra, están "ante un mal año para España y para la calidad democrática" en el país porque este año se caracteriza por el "deterioro institucional que desde la propia Moncloa se ha impulsado". Así, ha denunciado que el Gobierno "cope" las distintas instituciones que deben ser "contrapoderes" y que se gobierne a "golpe de real decreto ley".

Como ejemplo de ello ha citado las medidas de ayudas que ha anunciado Pedro Sánchez en su comparecencia en Moncloa que formarán parte de un real decreto ley cuando deberían haber "ido en los Presupuestos Generales del Estado".

Además, ha arremetido contra el Gobierno por haber intentado modficar por "la puerta de atrás" leyes orgánicas como la del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional para "controlar" el CGPJ y el tribunal de garantías. Además, ha dicho que esa reforma para el TC es un "instrumento necesario para que se pueda cumplir ese sueño de los independentistas de que en el año 2023 se pueda producir ese referéndum que anunció el presidente de la Generalitat".

"Estamos hablando de un amplio deterioro institucional cuando se intentan vulnerar los derechos de la oposición para que sea la mayoría parlamentaria del Gobierno la única que tenga voz y tenga derechos en nuestro país", ha manifestado.

"ATACAR" A FEIJÓO EN VEZ DE PLANTEARLE PROPUESTAS

Ante las críticas de Sánchez afirmando que la única aportación de Alberto Núñez Feijóo es "amordazar" al Parlamento, Gamarra ha criticado que el jefe del Ejecutivo haya "dedicado mucho tiempo a atacar al líder de la oposición" en vez de "agradecerle" las propuestas que ha planteado y que meses después el propio Gobierno ha aprobado aunque se quede "corto", en alusión a la rebaja del IVA de productos básicos de la cesta de la compra.

Por eso, le ha recomendado a Sánchez que "piense más" en su país que en "mantenerse en el poder" porque, a su entender, solo le interesa seguir "al precio que sea" en Moncloa. "Y para ello está dispuesto a pagar cualquier precio", ha aseverado, para añadir que los pasos que está dando evidencian que "no tiene muchas ganas en llegar a acuerdos con el Partido Popular".

Al ser preguntada por percibe alguna diferencia entre Feijóo y Pablo Casado tras las palabras de Sánchez asegurando que no aprecia ningún tipo de diferencia entre ambos, Gamarra ha señalado que ella --que ha estado con ambos en el comité de dirección-- no tiene que hacer "ningún tipo de comparación" entre los dos presidentes del PP. "El PP tomó sus decisiones en el mes de febrero y seguimos hacia adelante", ha apostillado.

SÁNCHEZ NO PUEDE DAR "LECCIONES" AL PP

Ante las palabras de Sánchez acusando al PP de incumplir de forma flagrante la Constitución, asegurando además que no puede dar lecciones de patriotismo constitucional, Gamarra ha recalcado que no está para "dar lecciones" al PP cuando "ha entregado" el Código Penal a los independentistas "sacando el delito de sedición".

Asimismo, ha recordado de nuevo que el jefe del Ejecutivo también ha "renunciado a defender a los españoles que viven en Cataluña por exigencia de los independentistas", al tiempo que ha subrayado que el Tribunal Constitucional ha declarado "inconstitucionales los dos reales decretos del estado de alarma".

Es más, Gamarra ha indicado que la semana pasada el tribunal de garantías le "frenó en su intento de vulnerar los derechos de los diputados de la oposición" con su reforma de la ley del TC, por lo que Sánchez "no está para dar lecciones de constitucionalismo a los españoles".