Gamarra dice que el voto al PP en Navarra "va a servir para frenar al 'sanchismo'"

Asegura que el PPN será el "partido revelación" y será "decisivo" para que el "centro derecha" gobierne en Navarra

PAMPLONA, 26 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha asegurado este viernes que el voto al PP en Navarra "va a servir para frenar al 'Sanchismo'" en la Comunidad foral.

Ha afirmado que el 2023 es "el año del fin del 'Sanchismo'", y va a suceder "primero el domingo, votando al Partido Popular en Navarra, y luego en diciembre, como tarde, votando al PP para que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente de todos los navarros".

Gamarra ha participado en el acto de cierre de campaña que los 'populares' navarros han celebrado este viernes por la tarde frente a su sede en Pamplona. También han intervenido los candidatos a la Presidencia del Gobierno de Navarra y la Alcaldía de Pamplona, Javier García y Carlos García Adanero.

La dirigente del PP ha asegurado que la formación en Navarra va a ser el "partido revelación" y "va a dar la campanada" el próximo domingo y se ha mostrado convencida de que va a ser "decisivo" para que el "centro derecha" gobierne en la Comunidad foral y Pamplona.

Gamarra ha destacado que en la Comunidad foral "hemos ampliado nuestro partido para que entrara más gente, siendo conscientes de que el proyecto del centro derecha en Navarra es amplio y tiene que estar todo el mundo y no excluir ni dividir". Y se ha mostrado convencida de que los navarros van a elegir el domingo "la papeleta de la verdad y del auténtico centro derecha".

El voto que es, ha añadido, "el freno absoluto al 'Sanchismo' para terminar con la mentira, con la incompetencia, con esos pactos indignos" con EH Bildu que "lleva condenados por terrorismo en sus listas y que a día de hoy no ha dicho que no lo vaya a hacer el próximo lunes". El PP, ha remarcado, está "para frenar todo eso y para garantizar que con los votos que vayan con nuestra papeleta no se va a apoyar nada que tenga que ver con el "Sanchismo'".

Gamarra se ha dirigido al votante indeciso para decirle que "no tengan ninguna duda" y que su papeleta va a servir "para frenar el 'Sanchismo' en Navarra y en España". "A todos aquellos que se avergüenzan de ver cómo hay gente comprando votos o que está dispuesta a aceptar votos de apoyos de partidos que llevan a terroristas", ha destacado que "la respuesta es el voto".

Por su parte, Javier García, ha asegurado que Navarra "va a dar una gran sorpresa el 28 de mayo" porque "vamos a ser la alternativa real a un Gobierno de la señora Chivite". El 28 de mayo "hay que poner fin a un gobierno de pesadilla y recuperar la prosperidad para Navarra", con una "sanidad excelente", que "cree empleo de calidad" y donde "no se machaque a los navarros a impuestos".

Javier García ha afirmado que "esa Navarra es incompatible con Sánchez, con Chivite y con sus socios". Por eso, ha pedido a los navarros "constitucionalistas" que "no tienen complejos, que no tienen miedos, que voten con ilusión, que no voten el mal menor, y que voten el domingo al Partido Popular". Un partido, ha resaltado, que "puede decir alto y claro que no vamos a traicionar la confianza de los navarros negociando ni con Chivite ni con Bildu".

"Frente al nerviosismo y al alarmismo de algunos", García ha contrapuesto la "tranquilidad, serenidad, ilusión, proyecto, y compromiso con Navarra". "Frente al ruido destructivo, la propuesta constructiva", ha añadido. "Si algo ha quedado claro esta campaña es que aquí ni bailamos ni coqueteamos con la señora Chivite ni con el señor Sánchez", ha señalado García, que ha vuelto a llamar a votar "sin miedo y sin complejos la única opción que es alternativa en Navarra, que es el Partido Popular".

Finalmente, Carlos García Adanero ha destacado que "en Pamplona nunca nadie ha tenido mayoría absoluta" por lo que "ningún partido puede gobernar en solitario". Por ello, ha subrayado que "cuantos más apoyos tenga el Partido Popular en Pamplona, más difícil será que Bildu y el Partido Socialista gobiernen en Pamplona". "El voto más útil para que Bildu y el PSN no gobiernen en Pamplona es el voto al PP", ha afirmado.

"Hemos demostrado que nosotros con el 'Sanchismo' no queremos nada", ha insistido Adanero, que ha añadido que "el voto útil y fundamental para que esa mayoría no se produzca es Partido Popular". Se ha mostrado convencido de que "el resultado del domingo va a ser espectacular" y ha pedido el voto al PP porque "no os vais a arrepentir".