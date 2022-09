Gamarra enmarca la reunión que mantendrán Feijóo y Ortuzar en la política "útil" y de "mano tendida" del Partido Popular

Afirma que "es bueno que en democracia exista un diálogo amplio y fluido" entre distintos partidos

VITORIA, 28 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que "es bueno que en democracia exista un diálogo amplio, fluido y constante" entre distintas fuerzas políticas, y que ese es el marco en el que se plantea el encuentro que prevén mantener en próximas fechas los presidentes del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y del PNV, Andoni Ortuzar.

Gamarra, que este miércoles ha visitado el Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz, ha subrayado, en declaraciones a los medios de comunicación, el compromiso de su partido por desarrollar una política "útil" para los ciudadanos.

En este sentido, y en la misma línea que ya ha anunciado el PP vasco, ha mostrado la disposición del Partido Popular a colaborar con las instituciones vascas para impulsar una bajada de impuestos en Euskadi.

"CUANTO ANTES, MEJOR"

Gamarra ha explicado que el PP tiene la "mano tendida" a un eventual pacto sobre los presupuestos vascos que vaya acompañado de un acuerdo para una disminución de la presión fiscal sobre los contribuyentes. "Cuanto antes, mejor", ha afirmado, en referencia a la apuesta de su partido por reducir la fiscalidad en este momento "complicado y difícil".

La secretaria general del PP ha rechazado que, tal y como mantienen algunos expertos en economía y diversas formaciones políticas, una bajada de impuestos en este contexto pueda impedir a las instituciones contar con recursos suficientes para financiar los servicios públicos y las políticas sociales.

"No es así", ha afirmado, tras lo que ha asegurado que la "sobrerrecaudación" obtenida como consecuencia de la inflación hace que el sostenimiento del estado del bienestar esté "garantizado".

Gamarra también se ha referido al encuentro que en próximas fechas prevén mantener Feijóo y Ortuzar. "Creo que es bueno que en democracia exista un diálogo amplio, constante y fluido entre distintas fuerzas; y esa es la voluntad con la que se plantea este encuentro", ha manifestado.

"COMPROMISO" CON LAS VÍCTIMAS

Por otra parte, la dirigente del PP ha destacado que su visita al Memorial responde al "compromiso" de su partido con "la memoria, la dignidad y la justicia" de las víctimas del terrorismo.

Gamarra, que ha reiterado el emplazamiento del PP al Gobierno central para que se sume a las bajadas de impuestos anunciadas por varios gobiernos autonómicos, también ha lanzado una advertencia al Ejecutivo respecto a las negociaciones políticas para tratar de aprobar los presupuestos del próximo año.

En este sentido, y en referencia a un eventual acuerdo presupuestario con EH Bildu, ha reclamado al Ejecutivo que las cuentas no se vean supeditadas a la aplicación de una política penitenciaria "que favorezca a quienes deben cumplir unas penas y que no se arrepienten ni colaboran para la resolución de los crímenes terroristas que siguen sin resolverse".

Gamarra ha pedido que los reclusos que no han mostrado arrepentimiento y que no colaboran con la Justicia "no se vean beneficiados por una política que solo piense en los votos que necesita Sánchez para seguir en La Moncloa".