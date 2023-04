Gamarra insiste en exigir "dimisiones" por la "chapuza" del 'sí es sí' y muestra el "orgullo" del PP por su reforma

CÁCERES, 28 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha defendido este viernes que desde el partido están "orgullosos" por la reforma que publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la conocida como Ley del 'Solo Sí es Sí' pero ha insistido en "exigir dimisiones" en el Gobierno por "haber llevado a cabo esta ley chapuza".

Así, Gamarra ha destacado que esta reforma "gracias al Partido Popular" va "a hacer que a los violadores, a los agresores sexuales, a los pederastas se les suban las penas y que no se beneficien de una ley que nunca debió de aprobarse".

Ante ello, la secretaria general del PP ha insistido en "exigir dimisiones" o "si no seremos los españoles los que cesemos al Gobierno por haber llevado a cabo esta ley chapuza que ha tenido estas consecuencias".

A este respecto, Gamarra ha defendido "la derogación de esa parte de la ley" que ha tenido "una consecuencia tan nefasta como que más de mil violadores, agresores sexuales, pederastas e incluso asesinos, se hayan beneficiado de una ley que tendría que haber protegido a las víctimas".

Por ello, preguntada por este asunto durante un encuentro con los medios este viernes en Cáceres, ha celebrado que esa parte "haya sido por fin derogada y vaya a entrar mañana en vigor".

"Si el PP no hubiéramos actuado con responsabilidad, si el PP no hubiéramos avisado desde el primer momento, denunciado esta situación, esto no se hubiera producido y hoy la sociedad española no estaría pensando que, por lo menos, a partir de mañana cualquier violador, agresor sexual, pederasta o cualquier delincuente sexual, no se va a beneficiar de una ley si no que se le van a subir las penas que es lo que tiene que hacerse en una sociedad como la sociedad española", ha subrayado.

En este punto, la secretaria general del PP ha insistido en que "entra en vigor esta rectificación, esta derogación" pero "todavía nadie ha asumido ni una sola responsabilidad política, nadie ha dimitido, nadie ha sido cesado".

De este modo, ha resaltado que, por ello, "la oportunidad" la tienen los ciudadanos de ser los que hagan "que se asuman responsabilidades políticas y que esto no salga gratis a los políticos que, con Pedro Sánchez a la cabeza, siendo conscientes de los efectos que esto iba a ocasionar, les dio exactamente lo mismo".

"Por tanto, son absolutamente responsables de todas y cada una de esas reducciones de condena que se han experimentado hasta este momento y que lamentablemente vamos a seguir viviendo la sociedad española", ha apuntado a tiempo que ha explicado que "hay efectos que se pueden corregir, es decir, se puede corregir que el que mañana cometa una violación no vaya a tener una pena reducida pero no se puede corregir que el que todavía no haya pedido una revisión de condena pueda pedirla y todavía se pueda beneficiar de ello".

"LO QUE VA A PASAR A SER INVISIBLE ES EL SANCHISMO"

Por otra parte, sobre las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las ha calificado a la oposición del PP "invisible" y negacionista de la emergencia climática, Gamarra ha considerado que está "muy nervioso" y su "problema" es que ve a los 'populares' "por todas partes".

"Y cada vez nos ve más cerca, más cerca para sacarlo de la Moncloa y para cambiar el ciclo político que España merece y que los españoles necesitan", ha aseverado al tiempo que ha apuntado que "Pedro Sánchez sabe perfectamente que tenemos un gran objetivo y que lo vamos a conseguir, que vamos a derogar el sanchismo y lo que va a pasar a ser invisible es el sanchismo porque podremos cerrar esta etapa que tanto daño está haciendo a la sociedad española".

De igual modo, ha defendido que para hablar de la política ambiental y de "compromiso con el cambio climático ahí está el currículum del Partido Popular cuando ha gobernado este país".

A este respecto, ha recordado que el PP "impulsó el primer Ministerio de Medio Ambiente" así como que "desde los gobiernos de Aznar y Mariano Rajoy" han "firmado los grandes compromisos que como país" se han asumido "en la lucha contra el cambio climático". "Así que tengo que decirle (a Pedro Sánchez) que lecciones ninguna", ha concluido.