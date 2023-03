Gamarra lamenta que el Gobierno haya "dejado de lado" al diálogo social en la reforma de las pensiones

PALENCIA, 10 (EUROPA PRESS)

La secretaria General del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha lamentado este viernes en Palencia que el Gobierno haya "dejado de lado" al diálogo social en la reforma de las pensiones, que "ha conseguido con Bruselas y Unidas Podemos".

Gamarra, que ha acudido a la capital palentina para presentar la candidatura del PP en Palencia, ha añadido que han conocido el anuncio a través de los medios de comunicación, por lo que "ahora mismo se reduce a un acuerdo de los socios de gobierno".

Así, se ha lamentado de que no ha existido un diálogo hasta el momento, ni en el Pacto de Toledo, que es la comisión donde debe abordarse estos temas. "Por no tener no tiene en estos momentos ni presidente", ha asegurado.

Gamarra ha indicado que esperarán a ver cómo se materializa ese acuerdo y cómo se va desarrollando, pero, ha añadido, por el momento "no hay ni un papel".

"Somos un partido serio y por tanto como ahora mismo lo único que se conoce es que hay un acuerdo dentro de los socios de gobierno veremos en que se materializa", ha reiterado.

Asimismo, ha valorado que la reforma cuente con el beneplácito de Bruselas "porque con lo que contaba hasta el momento era con el rechazo de Bruselas y de las distintas propuestas que el Gobierno ha ido llevando" ha subrayado.

Según Gamarra "los distintos borradores y las distintas propuestas que Pedro Sánchez llevó a Bruselas no contaron con su apoyo" y es importante que el planteamiento que se ponga encima de la mesa "busque el acuerdo y que haya un diálogo social que respalde esa propuesta".

Por otra parte, se ha sorprendido de que Pedro Sánchez haya alcanzado ese pacto precisamente en una semana "en la que se ha puesto de manifiesto la división que hay en el Gobierno".

"Al frente del Gobierno de España no hay un gobierno estable, no hay un gobierno moderado. El propio Gobierno de España se ha convertido en el problema para España y para los españoles y al final ha derivado en un gobierno en degradación y en descomposición" ha finalizado.