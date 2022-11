Gamarra pide la comparecencia de Sánchez en el Congreso para dar explicaciones sobre Melilla

LOGROÑO, 12 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparezca en el Congreso de los Diputados para ofrecer explicaciones de lo que sucedió el pasado 24 de junio en la valla de Melilla ya que "no es capaz" de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dé cuenta de lo que pasó.

"Si Sánchez no es capaz de que su ministro dé cuentas en el Congreso o de que aporte las imágenes o de cesarlo por mentir y ocultar información quien tiene que comparecer es él", ha enfatizado la dirigente 'popular' durante su intervención en la convención regional que el PP ha celebrado en Medrano (La Rioja).

Gamarra ha asegurado que, aunque "intenten tapar esta crisis con otra", desde el PP van a seguir insistiendo para conocer "la verdad de lo que pasó". "No habrá crisis más grande que pueda tapar lo que pasó en Melilla", ha añadido a renglón seguido.

La diputada del PP ha apuntado que lo ocurrido en Melilla "no es un episodio bien resuelto como dijo Pedro Sánchez" --en referencia a las declaraciones del presidente que, según aclaró, había realizado antes de ver las imágenes--. "No lo es porque cuando hay muertes, cuando hay inmigrantes fallecidos en una frontera no podemos decir que esté bien resuelto", ha apuntado.

"Exigimos al Gobierno que diga la verdad, que abandone la opacidad y nos permita conocer qué paso", ha enfatizado Gamarra, a la par que ha señalado que los españoles no se merecen a "un Gobierno que les mienta".

"Estamos ante un Gobierno agotado y abrumado por los problemas que él mismo crea y los españoles necesitan un cambio de Gobierno para poder tener futuro y eso es lo que vamos a hacer desde el PP", ha zanjado.

FONDOS EUROPEOS

Además, Gamarra ha criticado también "la ineficacia" de cualquier política de Sánchez. Entre ellas, ha dicho que "no dota presupuestariamente con fondos lo que dice que va a hacer". "Pero nosotros sabemos que hacer política, si no hay un presupuesto detrás no hay eficacia posible porque no puedes ejecutar lo que prometes", ha añadido.

"Esto lo vemos también con los fondos europeos que dice la ministra Montero que van a velocidad de crucero, pero lo cierto es que no los ve nadie. No sé en que crucero va, más bien parece que va en una barca sin remos. Los fondos no son del Gobierno, son de los españoles y de los riojanos y no llegan", concluyó.