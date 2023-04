Gamarra pide a Sánchez explicar en el Senado por qué no actúa ante la caída de salarios o no votó reforma del 'sí es sí'

Cree que el presidente del Gobierno "está nervioso" y espera que sea un "debate propositivo" en vez de dedicarse a "insultar" a Feijóo

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que el PP confía en que el debate que se celebra este martes en el Senado sea "propositivo" y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no se dedique a "insultar" a Alberto Núñez Feijóo. Además, ha indicado que debería aprovechar esa comparecencia para explicar por qué no ha tomado medidas ante la caída de los salarios o por qué no acudió la pasada semana a la votación del Congreso que aprobó la reforma de la ley del 'solo sí es sí'.

"Parece que Pedro Sánchez está nervioso porque se tomó el día de ayer y no asistió al premio Cervantes. Parece ser que para preparar el debate", ha declarado Gamarra en una rueda de prensa en el Congreso tras la reunión de la Junta de Portavoces.

La dirigente del PP ha afirmado que su partido espera que este duelo parlamentario en el Senado --el cuarto en este formato más amplio entre Sánchez y Feijóo-- "no sea una repetición de insultos y descalificaciones hacia el líder de la oposición, como han sido los anteriores".

Dicho esto, ha recalcado que su formación quiere que Sánchez ofrezca explicaciones a los españoles acerca de por qué no actúa ante la caída de los salarios y de poder adquisitivo de los españoles, como recoge un informe de la OCDE.

"Lo que esperamos es que dé explicaciones a los españoles de por qué, por ejemplo, cuando hoy se conoce que los salarios reales son más bajos como efecto de la inflación, se niega a adoptar medidas", ha abundado.

LOS ESPAÑOLES "MÁS POBRES" CUANDO EL GOBIERNO "RECAUDA MÁS"

Gamarra ha hecho hincapié en que ese informe de la OCDE señala que España es "uno de los países donde más han caído los salarios reales por culpa de la inflación", siendo "el noveno país de 38 que sufre el mayor recorte de poder adquisitivo, un 5,3% de los salarios reales en el año 2022".

La 'número dos' del Partido Popular has subrayado que mientras que los españoles "son más pobres", el Gobierno de Sánchez ha "aumentado la presión fiscal" y "recauda más", algo que, a su juicio, no es "la justicia social". A su entender, el Gobierno debe pensar más en los españoles y "menos en los confortables sillones de los ministros".

Por eso, ha señalado que el PP llevará una moción esta semana al Pleno del Congreso que incluye deflactar la tarifa del IRPF a rentas inferiores a 40.000 euros, bajar el IVA a productos de la cesta de la compra como carne, pescado y conservas, una recuperación temporal de la deducción de vivienda habitual o la suspensión del impuesto al plástico en este momento como han hecho otros países europeos.

"ABORDAR DE VERDAD LOS PROBLEMAS DE LOS ESPAÑOLES"

Además, Gamarra ha dicho que el PP espera que Sánchez ofrezca explicaciones en el Pleno del Senado acerca de "por qué se ausentó" la semana pasada del Pleno en el que "se derogaba" parte de la llamada ley del 'solo sí es sí', que ha beneficiado a "mil delincuentes sexuales" mientras que 104 han sido excarcelados.

La secretaria general del PP ha asegurado que el presidente del Gobierno debería "abandonar el insulto y la descalificación" y "abordar de verdad los problemas que tienen los españoles, que son muchos y que se merecen un respeto por parte del presidente del Gobierno".