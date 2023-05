Gamarra pide a Sánchez que "abandone esta tómbola en la que ha convertido la campaña"

GRANADA, 15 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido este lunes al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que "abandone esta tómbola en la que ha convertido la campaña electoral" tras ser preguntada por su anuncio de una bonificación para que todos los mayores de 65 años acudan al cine una vez por semana por solo dos euros.

A preguntas de los periodistas en Granada, donde ha mostrado su apoyo a la candidata del PP a la Alcaldía, Marifrán Carazo, la también portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha aseverado que Sánchez está en "una dinámica de desesperación" y que "dentro del sanchismo existe también lo que es populismo".

"El problema de la sociedad española no es ir al cine" sino que "va mucho más allá" y está relacionado "fundamentalmente", ha proseguido Gamarra, con la economía, por lo que la dirigente popular le ha pedido al presidente del Gobierno que "abandone esta tómbola en la que ha convertido la campaña" en tanto "los españoles no son tontos" y "no se les compra cada semana" con una propuesta "populista".

Así es "mucho más importante bajar el IVA" de la carne, el pescado o las conservas para que las cestas de la compra de "todos" los mayores, "vivan donde vivan, haya cine o no", se abaraten y puedan "llegar a fin de mes", ha indicado Gamarra, quien ha aseverado también que Sánchez "tampoco ha descubierto la pólvora" pues ya existe el día del espectador.

"La realidad es que cines tampoco hay en toda España" pero sí, en opinión de la secretaria general de los populares, que "muchos de los españoles de más de 65 años están viendo cómo tienen que renunciar a incluir en su cesta de la compra carne, pescado o conservas porque no pueden pagarlas".

"Esa debiera de ser la prioridad, sobre todo cuando tienes una sobre recaudación que en el último año llegó a los 32.000 millones de euros", invitando Gamarra a Sánchez que "empiece a pensar más" en las medidas fiscales planteadas por el PP que "sí que tendrían un efecto directo en todas las cuentas corrientes de los mayores de 65 años con dificultades".

Para Gamarra, "hace mucho tiempo que los españoles saben que Pedro Sánchez no es la persona en la que hay que confiar para que el futuro pueda ser un buen futuro y, por tanto, su credibilidad a estas alturas está por los suelos".

Sea como sea "los problemas son otros", ha aseverado Gamarra, que, preguntada por el asunto de la incorporación de personas condenadas por terrorismo, incluidos con delitos de sangre, en las listas de Bildu, ha insistido en que "es absolutamente indecente" como también lo es, según ha añadido, "sustentar la gobernabilidad en ese partido".

"Esa indecencia la ha impulsado desde hace cinco años Pedro Sánchez", ha proseguido Gamarra, para quien, en este contexto, los barones socialistas se distancian con la palabra" pero "no levantan la voz en el comité federal" del PSOE, en lo que ha calificado de "estrategia electoral".

Sánchez "ha llevado hasta el aparato del estado a un partido como Bildu" y "eso es también lo que se va a votar", concretamente "si esa es la manera de construir la España que queremos para nuestros hijos" y "si el olvido y la indecencia tiene que estar presente en el día a día de la sociedad española" o por el contrario ha de estarlo la memoria sobre lo que significó el terrorismo etarra.