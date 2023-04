Gamarra pide a Sánchez que exija a Aragonès cumplir la ley en vez de hacer oposición a CCAA del PP con la vivienda

Dice que sus CCAA siempre cumplen la ley pero decidirán en lo que tienen capacidad de decisión dentro del margen fijado en la norma

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no haga "oposición" a las comunidades autónomas del PP en relación con la Ley de Vivienda y se centre en pedir al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que sí cumpla la ley y no haga "dejación de funciones" en la defensa de "los derechos lingüísticos de todos los catalanes cuando son vulnerados por la Generalitat de Cataluña".

"Las Comunidades Autónomas del Partido Popular siempre cumplen la ley. Por tanto, yo lo que le pediría al señor Sánchez es que no haga oposición desde la Presidencia del Gobierno contra las CCAA donde gobierna el PP", ha reclamado Gamarra al jefe del Ejecutivo.

Gamarra --que ha realizado estas palabras tras participar en la presentación del candidato de La Rioja, Gonzalo Capellán, organizado por Nueva Economía Fórum-- ha respondido así a Sánchez, quien este miércoles espetó en el Congreso a la dirigente del PP que ya podía ir diciendo a las CCAA del PP que "se va a cumplir la ley de vivienda en todos y cada uno de los territorios de este país".

"DEJACIÓN DE FUNCIONES" CON LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS

La 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha resaltado que las CCAA del PP "siempre se mueven" dentro de sus competencias y de "la legalidad", de forma que "aquello en lo que las comunidades autónomas tienen capacidad de decidir, van a decidir, como no pueden puede ser de otra manera", dentro "del margen" que establece la propia Ley de Vivienda.

En este punto, Gamarra ha aconsejado a Sánchez "centrarse" en aquellas comunidades autónomas que le sustentan a él como presidente del Gobierno donde, según ha subrayado, "sí se incumple la ley", sin que el presidente del Gobierno realice un "ejercicio de responsabilidad" para exigir ese cumplimiento.

Así, ha indicado que "la pregunta que hay que hacerle a Pedro Sánchez es por qué hace una dejación de funciones y no defiende los derechos lingüísticos de todos los catalanes cuando son vulnerados por la Generalitat catalana".

"Y esto no es una opinión, esto es el reflejo de las sentencias que los tribunales están dictando y que están reflejando ese incumplimiento. Un incumplimiento sobre el cual no tiene ningún tipo de opinión el presidente del Gobierno y lo que es peor, un incumplimiento ante el cuál no exige que los gobiernos autonómicos que incumplen, que son sus socios, cumplan las leyes", ha declarado.

NO DESCARTA RECURRIR AL TC

Poco después, en otras declaraciones ante los periodistas en los pasillos del Congreso, Gamarra ha afirmado que esta ley "no es la política de vivienda que necesita la sociedad española". Según ha añadido, en España hay un problema de acceso a la vivienda y esta política que impulsa el Gobierno "va en la dirección contraria" a lo que necesitan los españoles y va a "generar inseguridad jurídica".

Además, ha recalcado que esta norma "protege al okupa frente al propietario" y recoge políticas que allí donde se han puesto en marcha "no han funcionado". "Y al contraer la oferta va a hacer que haya menor demanda para que se pueda acceder a esa vivienda", ha agregado.

Al ser preguntada si el PP se plantea recurrir ante el Constitucional la Ley de Vivienda, como apuntan autonomías como Madrid, Gamarra no ha descartado ese extremo. "Primero esperaremos a que esa ley sea aprobada definitivamente y a partir de ese momento será cuando analizaremos si se toma esa decisión o no, en base al análisis", ha manifestado.

"NO ESTÁ PARA REPARTIR CARNÉS DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD"

Ante las declaraciones del portavoz socialista, Paxti López, contra el PP por su "no" a la ley del Gobierno, Gamarra ha recalcado que si hay un partido de "garantía de cumplimiento de la legalidad es el PP" y, por lo tanto, no tiene que preocuparse por las CCAA del PP porque cumplen la ley y actúan en el ámbito de sus competencias.

En este sentido, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha señalado que las CCAA del PP serán "consecuentes" con las competencias que tienen en materia de vivienda y con los principios y políticas que defiende en Partido Popular.

Tras recordar los pasos del PSOE y Sánchez con los indultos, la derogación del delito de sedición o la modificación de la malversación, ha indicado que deberían mirar a sus socios cuando hablan de incumplimiento de la ley. "Además no está para repartir carnés de cumplimiento de legalidad aquel que mira para otro lado cuando una CCAA vulnera la legalidad vigente en materia de derechos lingüísticos", ha dicho al presidente del Gobierno.