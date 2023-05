Gamarra pide a Sánchez que rompa con Coalición por Melilla "aunque sea 48 horas antes de que se abran las urnas"

ÁVILA, 26 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha instado este viernes al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que rompa el pacto con Coalición por Melilla "aunque sea 48 horas antes de que se abran las urnas". "España se levanta y vive de escándalo en escándalo todos ellos tienen como protagonista al Partido Socialista", ha lamentado Gamarra en un acto de apoyo a la candidata popular a la Alcaldía de la capital abulense, la diputada Alicia García.

"Junto al escándalo --ha añadido-- que siempre lleva la marca del Partido Socialista, ya sea en Melilla, donde siguen gobernando con aquellos que están hoy investigados o imputados por comprar votos, ya sea en otras ciudades donde es el propio PSOE donde han sido imputados miembros de sus candidaturas por comprar votos, así en un suma y sigue en las últimas horas".

Gamarra se ha preguntado "dónde está Pedro Sánchez" porque "no ha dicho absolutamente nada" y le ha recordado que "no es sólo el presidente sino el máximo responsable del Partido Socialista". La secretaria general del PP ha instado a Sánchez a "dar explicaciones" y a "dar la cara".

"Debe explicar que está ocurriendo y se deben asumir responsabilidades", ha añadido en su petición a Pedro Sánchez para insistir en que debe hacerlo "rompiendo, aunque sea 48 horas antes de que se abran las urnas, el Gobierno que mantiene en Melilla con un partido que está siendo investigado e imputado por la compra de votos".

A esto ha añadido la necesidad de que el PSOE haga "un análisis y una investigación interna" en relación a candidaturas "donde hay gente que ha sido detenida o está siendo investigada por compra de votos". "Que no todo vale y les decimos a los españoles que, no sólo no todo vale, sino que confíen en su sistema electoral y además lo hagan de la forma más firme posible yendo a votar el domingo, y censurando a todos aquellos que creen que vale todo", ha añadido.