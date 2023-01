Gamarra pide a Sánchez "rectificar" a su ministro de Universidades por apoyar el "escrache" contra Ayuso

El jefe del Ejecutivo no alude a esa protesta y Gabriel Rufián apoya al ministro y a Elisa Lozano, quien ha dicho "verdades como puños"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha reclamado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "rectificar" a su ministro de Universidades, Joan Subirats, por apoyar la protesta contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En su réplica en el Pleno del Congreso, Gamarra ha subrayado que una presidenta autonómica "ha sufrido un escrache", "ha sido coaccionada" y se le ha llamado "asesina" y "fascista". "¿Comparte el apoyo a todos los que han hecho esto del ministro de Universidades?", ha interpelado a Sánchez, después de que se haya "reivindicado como un demócrata" durante su larga comparecencia.

Gamarra ha preguntado a Sánchez si lo que ha ocurrido este martes en la Complutense "es el camino y el modelo de convivencia" que quiere para la universidad. "Creo que sería bueno que usted rectificara al ministro y se situara donde deben estar los demócratas", ha manifestado, después de que Subirats haya señalado que las protestas contra Ayuso son "normales en cualquier universidad" y haya criticado que se le conceda esta distinción de alumna ilustre.

SÁNCHEZ ELUDE HABLAR SOBRE LO OCURRIDO CON AYUSO

En su tercera intervención, con la que ha puesto broche final al debate después de casi seis horas de debate, el jefe del Ejecutivo ha evitado cualquier referencia a la protesta contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sí que ha hablado de este asunto el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, quién ha dicho que él si lo comparte y ha respaldado las críticas a Ayuso de la también alumna ilustre Elisa Lozano, quien, a su juicio, ha dicho a la presidenta madrileña "verdades como puños".

Así, Rufián ha señalado que Ayuso es la responsable de "desmantelar la sanidad y la educación en Madrid". "Yo comparto lo que ha dicho. Los ilustres están fuera", ha manifestado, para criticar que el PP no tenga "nada que decir" ante las "salvajadas de Vox", algo que, ha achacado a que "los padres y las madres siempre ven guapos a sus hijos".

GAMARRA AFEA A SÁNCHEZ SU SILENCIO SOBRE LEY DEL SÍ ES SÍ

En su segunda intervención, Gamarra también ha recriminado a Sánchez su "silencio absoluto" en relación con la llamada ley del 'solo sí es sí' y si la va a rectificar, mientras que la ministra de Igualdad, Irene Montero, esta misma tarde "señalaba a los jueces" como que son los que están "aplicando mal" la ley.

La dirigente del PP ha recalcado que el problema es que esa norma "salió mal" del Parlamento y se advirtió entonces al Gobierno. "Claro que le vamos a dar lecciones de feminismo a este Gobierno. ¿No le queda ni un poco de sensibilidad?", ha preguntado a Sánchez, para recordarle que más de 260 mujeres están sufriendo por las rebajas de penas a agresores sexuales.

Gamarra ha pedido de nuevo Sánchez "un poco de sensibilidad" y "rectificar" esta ley "entre todos". "Si Podemos no le ayuda, tiene nuestros votos para hacerlo, pero no mire para otro lado", ha recalcado, para pedirle que "abandone la soberbia infantil" y lleve a cabo esa rectificación de esa norma.

La dirigente del PP también ha echado en cara a Sánchez que hable de "actualizar y homologar" el delito de sedición cuando ese delito "ya no está en el Código Penal". "Eso no es actualizar y homologar sino borrar aquellos delitos que se cometieron contra el orden constitucional y eso es lo que ha hecho", ha aseverado.

Gamarra ha afirmado que el jefe del Ejecutivo "miente" en este asunto porque mantiene una "tormentosa relación con la realidad" y se cree "sus propias mentiras". "Le ocurre a los mentirosos compulsivos", ha enfatizado, para recordar sus promesas en campaña electoral.

SÁNCHEZ ACUSA A GAMARRA DE MENTIR CON LA ECONOMÍA

Además, la portavoz del Grupo Popular ha preguntado a Sánchez: "¿España ha recuperado el PIB prepandemia sí o no? El resto de países sí, y España no, por lo que España está peor que el resto de Europa porque su Gobierno es peor al que tienen el resto de europeos". A su entender, el presidente del Gobierno "no pisa la calle" y le ha recomendado hacerlo para que la gente le diga "las verdades del barquero".

Sánchez ha respondido después al PP que "obviar que España está creciendo más que la media europea". "Decir que está peor que el resto de economías europeas es una mentira", ha apostillado, para recalcar que lo que ha hecho su Gobierno es "proteger a la clase media" y hacer una "tarea de transformación" que es "admirada y reconocida" fuera de España por gobiernos tanto de izquierdas como conservadores.

Finalmente, Gamarra ha respondido a la intervención del portavoz del Grupo Socialista, Patxi López: "Cuando dude de la catadura moral de mi partido, recuerde quien le hizo lehendakari a cambio de absolutamente nada. Ésa es la gran diferencia", ha finalizado.