Gamarra pregunta a Sánchez si cesó a Laya a petición de Marruecos y si el giro en Sáhara se debe al robo de datos

Critica que no sepan el calendario de apertura de aduanas en Ceuta y Melilla y dice que la política exterior "no es una colección de viajes"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha emplazado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a aclarar ante el Pleno del Congreso si cesó a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a petición de Marruecos y si el robo de datos en móviles como el del propio presidente del Gobierno tiene que ver con el giro en el Sáhara. Según ha recalcado, lo ocurrido alrededor del Sáhara "es una nebulosa que nadie" del Gobierno quiere aclarar.

Gamarra ha exigido estas explicaciones en el debate que se celebra en el Pleno del Congreso sobre Marruecos, Ucrania y el último Consejo Europeo, donde le ha recriminado a Sánchez que acuda al Parlamento "a rastras" porque el PP ya había exigido que diera explicaciones en relación a los resultados de la reunión de alto nivel con Marruecos.

"Si todo era tan idílico, ¿por qué no vino usted inmediatamente? Si todo ha sido un éxito, ¿por qué no sabemos el calendario de apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla?", ha enfatizado Gamarra, que ha indicado que "todo es mentira" y "no es capaz de poner fecha a nada".

SU POLÍTICA EN EL SÁHARA HA SIDO "DESAUTORIZA POR EL PARLAMENTO"

Gamarra ha interpelado qué es un "éxito diplomático" para Sánchez. "¿Que le llame por teléfono el Rey Mohamed VI mientras le da plantón? ¿Esa es la nueva relación con Marruecos? Por cierto, ¿sabe ya cuándo va a ser la visita que se ha prometido?", ha preguntado, para recalcar que la política de Sánchez respecto al Sáhara "ha sido también desautorizada" por el Parlamento.

Además, ha recordado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido reprobado por el Congreso por sus "mentiras" en los sucesos de la valla de Melilla y ha subrayado que desde el "propio Gobierno se pide su cese", en alusión a las palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

La 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha indicado que lo ocurrido alrededor del Sáhara "es una nebulosa que nadie de su Gobierno quiere aclarar". "Algunos en privado dicen incluso que sencillamente no saben cómo explicarlo. Le pido que lo haga usted y que lo haga hoy aquí, porque estamos hablando de temas muy serios. Estamos hablando de la soberanía de nuestro país", ha proclamado.

Dicho esto, Gamarra ha emplazado al presidente del Gobierno explicar las informaciones que se están publicando en los medios y que, a su juicio, tiene "responsabilidad" de aclarar en sede parlamentaria.

"¿Cesó a la ministra de Exteriores a petición de Marruecos? Sí o no. ¿Ha adoptado más decisiones en solicitudes similares a lo anterior? ¿Sí o no? ¿Cambió la política exterior del Sáhara sin consultar ni al resto del Gobierno ni al resto de los grupos por motivos ajenos a los intereses generales? ¿Sí o no? ¿Tiene algo que ver con todo esto la información, por lo visto, robada de diferentes móviles entre ellos el suyo y el de varios de los sus ministros?", ha interrogado.

¿CESAR A DÍAZ TRAS DECIR QUE MARRUECOS ES UNA DICTADURA?"

Asimismo, la secretaria general del PP ha aludido a las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz asegurando que Marruecos es "una dictadura" y le ha preguntado si "la va a cesar" porque, según ha dicho, "nunca había sucedido en democracia" que la política exterior de un presidente fuera "censurada en reiteradas votaciones".

"El problema es que no hay cordura en su política porque usted se ocupa de su agenda y no de los intereses de los españoles. La política exterior no es una colección de viajes, es tener intereses y saber defenderlos. Y su realidad, señor Sánchez, es que no tiene política de Estado, porque margina al líder de la oposición", le ha espetado.

SE QUEJA DE LA FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE UCRANIA Y PRESIDENCIA UE

En cuanto a Ucrania, ha destacado el apoyo "sólido y firme" del PP porque son una formación que están "con los intereses de los españoles". Sin embargo, ha asegurado que es "inaceptable" que se "margine" al Congreso en asuntos clave de la política exterior y Defensa.

"Es inaceptable que se pongan en marcha nuevas misiones, como es el despliegue de una batería en Estonia, y nos enteremos por el ministro estonio de Defensa en lugar de que usted pida permiso a la Cámara. Nosotros le apoyaremos, su gobierno ya sabemos que no", ha dicho a Sánchez, para pedir a Sánchez que "cumpla con la Ley de Defensa nacional".

Además, ha asegurado que es "inaceptable" que desde el Gobierno "se difundan bulos" porque, según ha dicho, han sido ministras del Gobierno las que han dicho que "lo próximo es que iban a enviar tropas españolas a Ucrania".

SI SE ENTIENDE CON MELONI, "SEGURO QUE PUEDE ENTENDERSE CON FEIJÓO"

Tras asegurar que es "inaceptable que España, siendo la cuarta economía del euro, sea el país 29 en destinar recursos a Ucrania", ha subrayado que el PP apoya el envió de material de guerra a Ucrania frente a la posición de los socios de Sánchez.

Además, Gamarra ha recriminado a Sánchez que haya hecho al país más dependiente de Moscú" al incrementar "en un mil por ciento las compras de gas", de forma que mientras se envía a Kiev tanques Leopard usados, "Putin puede comprar 40 tanques nuevos con el dinero que se le está pagando por el gas que se le está comprando".

Gamarra también se ha quejado de que el presidente del Gobierno no llame a Alberto Núñez Feijóo para consensuar los objetivos de la presidencia española de la UE. "Si puede entenderse tan bien con la señora Meloni, seguro que puede entenderse aún mejor con el señor Feijoó. Lo que yo le garantizo es que él se entenderá mucho mejor con su sucesor que usted con nosotros", ha finalizado.