Gamarra pregunta a Sánchez si "utilizó" al Rey cuando fue a investidura sin apoyos, tras la acusación del PSOE

Acusa al PSOE de buscar el "barro en la política" con discursos como el de Óscar Puente o lo ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo en funciones de llevar el "barro" a la política después de que el socialista Óscar Puente haya acusado a Alberto Núñez Feijóo de utilizar al Rey para "coronarse" líder de la oposición en un "simulacro" de investidura. Por eso, ha preguntado a Pedro Sánchez si él "utilizó" a Felipe VI cuando fue a la investidura hasta tres veces sin tener los apoyos necesarios.

Así se ha pronunciado Gamarra después de que Puente haya afirmado que Feijóo ha utilizado la investidura y el encargo que le hizo el Rey para "coronarse" como líder de la oposición, añadiendo que al PP no le ha importado utilizar la máxima institución del Estado de manera "profundamente desleal" para su "simulacro" de investidura.

Gamarra ha subrayado que el debate de investidura de Feijóo ha servido para ver "cómo el virus del sanchismo sigue avanzando" y "cómo desde la búsqueda del barro en la política y la descalificación", se quiere "seguir fracturando a la sociedad". Eso sí, ha avisado al PSOE que "desde el barro no se construye nada" sino que "solo se consigue que la vida política vaya a peor".

"Eso lo vivimos el martes aquí, con el portavoz que usted eligió. Eso lo vivimos también en el día de ayer en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid --tras las palmadas en la cara que un concejal socialista dio al alcalde de Madrid-- y la gran diferencia es que Juan Lobato lo mandó a su casa y usted hoy le ha permitido (a Puente) que vuelva a ser portavoz del PSOE", ha relatado.

Dicho esto, ha echado en cara al PSOE que acuse al PP de utilizar las instituciones, como la jefatura del Estado. "Señor Sánchez, ¿usted utilizó la jefatura del Estado cuando se presentó por primera vez a un debate de investidura con 131 votos favorables? ¿Lo utilizó la segunda vez cuando se presentó a su segunda investidura con 124 votos favorables? ¿Y lo utilizó la tercera vez cuando se presentó a una investidura y sacó 167 votos favorables, cinco menos de los que tiene Feijóo? ¿A que no, señor Sánchez?", ha preguntando al líder socialista.

Gamarra ha resaltado que ésa es la "gran diferencia" entre ambos partidos, ya que, según ha dicho, el PP "sí respeta" las instituciones" mientras que en el "sanchismo" hay una "tendencia" a "colonizarlas".

DICE QUE SÁNCHEZ SE "ESCONDE" PORQUE NO PUEDE "MIRAR A LOS ESPAÑOLES"

La 'número dos' del PP ha contrapuesto la "claridad" y "transparencia" de Feijóo en la investidura frente a Pedro Sánchez, quien, según ha dicho, se ha "escondido desde la más absoluta cobardía". Según ha dicho, esa actitud se debe a que no puede "mirar a los españoles a la cara y decirles qué está dispuesto a hacer" porque les "mintió" en campaña.

Tras asegurar que el debate ha demostrado que "otra política es posible", Gamarra ha resaltado que "se puede perder una votación pero se puede ganar un debate". "Y hoy vamos a ganar este debate y no sólo lo gana el candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, no solo lo gana su partido, lo gana la sociedad española", ha manifestado.

Así, ha indicado que el programa de Gobierno que ha presentado el líder del PP "busca resolver los problemas de los españoles" y no los de "una casta política ajena a la realidad social". "Aquí están ustedes para resolver los problemas políticos de castas políticas, como ERC o Junts, por cierto, la cuarta y la quinta fuerza política en Cataluña después del PP", ha enfatizado.

También ha criticado que el PSOE está centrado en "resolver los problemas de castas políticas" como Bildu, un partido que ahora "quiere dar lecciones de política fiscal" cuando "la única política fiscal que ellos conocen se llama impuesto revolucionario o quiera "dar lecciones de derechos humanos" cuando no colaboran en el "esclarecimiento de tantos y tantos crímenes sin resolver".

Gamarra ha asegurado que el PP finaliza el debate de investidura con sus principios "intactos" y pudiendo "mirar a la cara" a todos sus votantes porque piensa y defiende lo mismo que dijo antes de las generales del 23 de julio. "Por ello, hoy volvemos a reiterar el sentido de nuestro voto. Sí a la dignidad, sí a la libertad, sí a la igualdad, sí a España, sí a Alberto Núñez Feijóo", ha concluido.

APOYO DE CC Y UPN

Previamente, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Válido, ha censurado a quienes le critican por su posición favorable a la investidura de Feijóo, en alusión a la izquierda. "Me hacen pensar que no necesitarán nuestro apoyo", ha ironizado, augurando que si la izquierda quisiera negociar con CC, las descalificaciones vendrían de la derecha. "En esos dos bloques, en esos dos bandos, nosotros no estamos", ha añadido.

Por su parte, el diputado de UPN, Alberto Catalán Higueras, ha arremetido contra Bildu asegurando que no estarán "legitimidados para hacer política mientras tengan cargos con delitos de sangre". Así, ha incidido en su apoyo a la investidura de Feijóo y ha advertido a Sánchez: "Estos son sus socios, creo que está cometiendo un gravísimo error al estar pactando con ellos".