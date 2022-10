Gamarra: "Lo único en lo que piensa Sánchez no es en ser el Gobierno de la gente, sino en ser el que viva de la gente"

Dice que en el PSOE "se ha producido una auténtica rebelión interna para bajar impuestos": "El socialismo ha pedido copiar al PP"

MARBELLA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP nacional, Cuca Gamarra, ha criticado este sábado que "lo único" en lo que está pensando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no es en ser el Gobierno de la gente, sino en ser el Gobierno que viva de la gente". También ha vuelto a referirse a la bajada de impuestos y ha dicho que "frente a quienes liderábamos esa revolución fiscal de bajar impuestos, en el socialismo se ha producido una auténtica rebelión interna para bajar los impuestos". "Esta es la realidad: el socialismo ha pedido copiar al PP", ha abundado.

Así lo ha señalado en Marbella (Málag) en la clausura de XIV Congreso Provincial del PP de Málaga, donde también ha participado el presidente de la Junta de Andalucía y presidente del PP-A, Juanma Moreno, entre otros.

En su intervención ha señalado que el PP seguirá "centrado en la alternativa, en la alternativa de la política útil, responsable, y centrada en los problemas de los españoles", frente, ha agregado, "al triunfalismo de un Gobierno que con una inflación del 9% dice que las cosas se están reconduciendo y que no pone freno al deterioro de las economías familiares".

"Frente a todo seguiremos planteando propuestas que hagan que los españoles les vaya mejor y que el Gobierno pueda copiarlas", ha sostenido.

"ESPAÑA MERECE UN GOBIERNO MEJOR Y LO VA A TENER"

Por otro lado, ha asegurado que España "merece un Gobierno mejor" y "lo va a tener". "España es un gran país que el único problema que tiene es que no tiene un Gobierno a la altura de un gran país que es España".

No obstante, ha señalado que "nosotros tenemos la oportunidad de brindarle a España, justo eso, el Gobierno que merece y necesita", lo que es "la alternativa que lidera Alberto Núñez Feijóo".

"Cuesta imaginar un gobierno más disfuncional para los momentos de tanta dificultad como el de Pedro Sánchez", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que "ahora lo que hace falta, cuando hay dificultades, es un gobierno con unidad de criterio, que dé certidumbre, que resuelva problemas" y ha lamentado que "ninguna de esas cosa es capaz de hacerla ni Pedro Sánchez ni ninguno de sus ministros".

Es más, ha afeado que "son justo lo contrario". "Son el Gobierno de la contradicción permanente, que solo sabe generar confusión y que no solo no resuelve problemas a la gente sino que le crea problemas" y "por tanto se ha convertido en el problema que tiene España".

"Eso hace que no haya un día en el que no esté centrada la opinión pública, no en la medida que se aprueba en beneficio de los ciudadanos, sino en polémica interna", ha dicho y ha lamentado que cada semana se puede hacer balance de lo que ha pasado y "llevarnos una decepción como país porque nada de lo que han hecho ha servido para que salgamos adelante".

Así, ha dicho que el día que no hay "un problema" entre PSOE y Podemos, "vemos un problema entre ministros, incluso, entre ministros socialistas". Al respecto, ha criticado que ya se está a un nivel que "los problemas" son entre ministros y los barones socialistas, aludiendo "al caos de criterios en política fiscal".

Gamarra ha recordado que el "origen" es que a Moreno "se le ocurrió llevar a cabo una revolución fiscal" para bajar los impuestos a los andaluces, y "no era la primera vez, era la sexta que lo hacía". "Esto hizo que el Gobierno entrara en convulsión; lo que tendría que haber hecho el Ejecutivo es haber seguido esa senda y haberla seguido bien", ha opinado.

"Ahí --ha continuado-- lo que nos hemos encontrado es que quienes liderábamos esa revolución fiscal de bajar los impuestos, en el PSOE se producía una auténtica rebelión interna para bajar los impuestos". "Lo que pedía el PSOE durante toda la semana es 'copien al PP, lo que Juanma Moreno está haciendo en Andalucía' porque significa que es posible", ha apostillado.

Al respecto, ha agregado que se ha podido ver lo que pasa todas las semanas "primero, dos ministras tratan de demonizar la propuesta, era el demonio bajar impuestos" y, por último, "llegaron los barones" que "empezaron a decir que la propuesta del PP no solo no es mala, sino que es el camino correcto".

PIDE AL GOBIERNO QUE "NO ENGAÑE A LOS ESPAÑOLES"

"Esto es lo que ha pasado en los últimos 15 días y es la demostración de que hay que hacer las cosas de otra manera", pero ha pedido al Ejecutivo que "copie bien", que "hagan las cosas bien, que miren con lupa y no engañen a los españoles", ya que, lo que han hecho "no responde a lo que les decimos que hay que hacer".

"Lo intenta, tiene marketing, pero la realidad es que no va a traer una bajada de impuestos inmediata a las clases medias y rentas bajas", ya que, lo que trae, a su juicio, es "más recaudación, 3.000 millones de euros más que Sánchez quiere recaudar a través de esta reforma fiscal y, que, por tanto, lo que lleva detrás es aumentar la recaudación".

"ESPAÑA NO TIENE UN PROBLEMA DE RECAUDACIÓN, LO TIENE DE INFLACIÓN"

Ha señalado, en este sentido, que "España no tiene un problema de recaudación, tiene un problema de inflación" y las medidas que plantea el Gobierno "no reconduce el problema, sino que sigue recaudando más".

"Llevamos recaudados ya de más este año 27.000 millones de euros, y ¿Lo que plantean es una pequeña bajada de impuestos a algunos a partir del 1 de enero mientras le suben los impuestos a muchos más? ¿Y por qué no se baja ya el IVA para los productos de primera necesidad del 10 al 4%?". "No han entendido nada de lo que hay que hacer", ha criticado.

A su juicio, "han perdido el debate social de que hay que bajar los impuestos" a las clases medias y rentas más bajas, que "hay que buscar como devolverles ese esfuerzo extra que están haciendo a los bolsillos de los ciudadanos", como lo que propone el modelo Feijóo y de Moreno.

Así, ha vuelto a criticar "la improvisación" del Gobierno que "se queda corto" y ha dicho que es un "plan que no arregla nada porque tiene que esperar al 1 de enero para que entre en vigor". "¿Cómo es posible que un presidente autonómico apruebe algo con una eficacia y entrada en vigor inmediata y un Gobierno lo posponga al año que viene?".

"Los españoles no pueden aguantar hasta el año que viene, esto lo que demuestra es que, al final, lo único en lo que está pensando Sánchez no es en ser el Gobierno de la gente, sino en ser el Gobierno que viva de la gente. Eso es lo que está detrás de este proyecto".

Frente a ello, ha incidido en que el PP va a seguir trabajando e insistirá la próxima semana, y lo llevarán al Congreso, en que "es necesario bajar del 10 al 4% el IVA de productos básicos, ya que "los españoles no llegan a fin de mes". "Esto es lo que nos preocupa y en esto es en lo que vamos a seguir insistiendo", ha sostenido.

De igual modo, el PP insistirá en la necesidad de deflactar el IRPF "para todas las rentas inferiores a los 40.000 euros; ampliar el IVA de la reducción del 5% al gas y luz todo el invierno". "Se necesitan medias que sean positivas y que den certidumbre a los españoles".

Por otro lado, también ha dicho que no estamos solo en un momento en el que "la política fiscal se aleja de las necesidades de los españoles, sino que, además, está poniendo todo al servicio personal del presidente del Gobierno".

En concreto, ha aludido a que esta semana se ha podido ver que, además, aunque "no había metido sus manos en RTVE" a "un año de las elecciones municipales tiene que entrar también ahí", ironizando con la "casualidad".

Por último, ha dicho al presidente que "solo acierta cuando rectifica", pero ha pedido que "rectifique bien". Sobre esas "rectificaciones", ha citado la okupación. "Ahora dicen lo que van a hacer, que es necesaria" y "bienvenido sea". "Esa será la rectificación de la semana, pero tenemos que ver cómo se materializa".