Gamarra ve el 28M como "la primer vuelta" para "sacar" a Pedro Sánchez de La Moncloa "este mismo año"

LOGROÑO, 1 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha asegurado este sábado en Logroño que las elecciones autonómica y municipales del próximo 28 de mayo van a ser "como la primera vuelta" para "sacar" a Pedro Sánchez de La Moncloa "este mismo año". Unos comicios en los que se ha mostrado convencida del "gran resultado" del PP "para demostrar que otra forma de hacer política es posible".

Así lo ha afirmado la dirigente 'popular' en un acto público con en el que, bajo el título 'Construyamos La Rioja del futuro', se han reunido los candidatos municipales del PP de La Rioja para asistir a la presentación de las líneas del futuro programa de Gobierno del candidato del partido al Ejecutivo riojano Gonzalo Capellán.

Un reto, ha señalado Gamarra en su intervención en Riojafórum, que calificado como "francamente apasionante, da gusto estar hoy aquí, ver este Palacio de Congresos lleno de gente con tantas ganas y ver a un PP con tanta garra y fuerza para cambiar las cosas en La Rioja, como esta comunidad se merece".

"Quedan 57 días para asumir reto más importante, que es conseguir el cambio politico en La Rioja, y lo vamos a hacer entre todos, con todos y cada uno de los riojanos que quieren cambiar y tener futuro distinto. Quedan 57 días para cambiar, en lo que solo es una primera parte para cam primer parte para cambiar la política de España con Alberto Núñez Feijóo", ha dicho.

Un cambio, ha continuado, "como nosotros sabemos hacer las cosas, con moral alta y ganadora, con esa moral que nos ha llevado a cambiar las cosas en siempre en La Rioja y en todo el país, para que todos los ciudadanos tengan un futuro mejor, y para hacer de nuestra comunidad tenga un futuro mejor, desde el municipio más pequeño hasta Logroño y también en el Gobierno regional".

En este sentido, ha subrayado que "hay ganas, pero también conviccion para transformar todo y llevar a La Rioja donde se merece que es siempre en lo más alto, con gente que no se resigna y lo vamos a hacer con otro ingrediente funtamente del PP, que es la cercanía".

Un 'tú a tú' que es "como vamos a encarar la campaña electoral, acercándonos a todo el mundo, no solo para quienes nos han votado, sino a todos los que hace cuatro años no nos votaron y ahora quieren cambiar el futuro, el suyo, el de sus hijos y nietos, éste es su partido y su proyecto, porque es el que piensa en todos los riojanos".

"Tenemos el mejor proyecto y a la mejor persona encabezarlo, que es Gonzalo Capellán. Que no es un experimenteo, sino que es una persona con experiencia, perfectamente comprometida con lo que cree, una persona luchadora, y dispuesta a seguir trabajando para llevar a La Rioja donde se merece", ha reiterado Gamarra, quien ha apuntado que "enfrente, no tiene nada".

Como ha subrayado, el proyecto 'popular' es "todo lo contrario al sanchismo y a Concha Andreu, porque Concha Andreu significa la misma política de Pedro Sánchez para España, esa a la que los ciudadanos están ya diciendo que no aguanten más, que hasta aquí hemos llegaro. Frente a esa etapa que deseamos cerrar, queremos otra cosa: acabar con la mala gestión y con oportunidades perdidas".

"Lo vamos a hacer, con una política moderada, sensata y que responsa a los problemas de la gente. Y lo vamos a hacer con un fantástico resultado. Y no va a ser fruto de la casualidad, sino fruto de un proyecto abierto para que se sumen todos y cada uno de los riojanos, los que hace cuatro años se quedaron en casa, o los que optaron por otras opciones y se han dado cuenta que no ha merecido la pena este viaje, o para los socialistas que no se reconocen en el sanchismo", ha señalado.

Porque, como ha recalcado Gamarra, "aquí cabemos todos, nos dirigimos a las personas a las que las leyes que se están haciendo les perjudican, a las personas que quieren acabar con leyes como las del 'sí es sí', con la que las víctimas sufren mientras los agresores bajan penas; a quienes ven pasar oportunidades porque la burocracia les cierra puertas; a quienes no llegan a fin de a fin de mes pero solo encuentran un Gobienro que no sabe más que recaudar más impuestos".

"Será la priemra etapa para luego poder sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa. La primera vuelta es en mayo, pero la segunda vuelta serán las generales antes de fin de año. Porque otra política es posible también a nival nacional. Vamos a demostrar que se puede legislar no para crear problemas, sino para dar soluciones. Para crear las leyes que necesitaq todo el mundo, con buenas administraciones, siendo ambiciosos y haciendo que la gente vuelva a confiar en la política", ha aseverado.

Algo fundamental ante "un presidente que ha hecho de la mentira una manera de gobernar", frente al que ha contrapuesto "que nosotros, con Alberto Núñez Feijóo, vamos a devolverle a la política el valor de la palabra dada", a lo que ha sumado que "queremos dedicar todo el tiempo de Gobierno para que a la gente le vaya bien y las leyes funcionen".

"No vamos a estar -ha añadido- para contentar a socios y para permanecer en el Gobierno, porque si se está con independentistas o con Bildu, gobernar es indultar, reformar el Código Penal a la carta o hacer que los territorios de sus socios vayan bien, al resto de los ciudadanos les va mal".

Un modelo que también ha ejemplificado en el Gobierno riojano "que entregó una Consejería para mantenerse en el poder", y ante el que ha llamdo a "pasar de políticas vacías a las de soluciones reales, de la ineficacia a la buena gestión y de los interesa particulares para mantenerse en el Gobierno a defender los intereses generales para que a todos los riojanos les vaya bien".

Y, en esta línea, Gamarra ha defendido que "desde la unidad y solidez del PP y con un líder como Gonzalo Capellán en la rioja , con partido unido, ilusionado, con proyecto, somos imparables". "Es el momento del cambio, es el momento de decir a los riojanos y los españoles que hay otra política. El 28M, todos unidos, hay que salir a ganar, ganar y ganar para gobernar pensando en todos y cada uno de los riojanos", ha finalizado.