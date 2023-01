Gamarra, sobre si Villacís puede ir en las listas a las generales: "Como no están convocadas, no la veo en ningún sitio"

Tras el encuentro de Bendodo con la vicealcaldesa: "Cuando alguien quiere reunirse con él, se reúne en calidad de coordinador del PP"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes, ante la posibilidad de que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, pueda incorporarse a las listas del PP en las elecciones generales que se celebrarán a final de año, que como esos comicios no están convocados, ella no la ve "en ningún sitio".

Este lunes, la presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP madrileño, Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cerró la puerta a Villacís en su territorio. "Lo mejor de Cs ya se vino conmigo y ahora si tienen conversaciones a nivel nacional, yo ahí no tengo nada que opinar", declaró, para añadir que "esa unión del centroderecha en Madrid ya hace mucho años que está en marcha".

Al ser preguntada si entonces ve encaje a la vicealcaldesa en el Grupo Popular en la próxima legislatura, Gamarra ha respondido: "Como no hay convocadas elecciones generales, no la veo en ningún sitio porque no hay nada que comentar a ese respecto".

Al ser preguntada después qué trataron la pasada semana el 'número tres' del PP, Elías Bendodo, y Villacís, en el encuentro que tuvieron y si el primero acudió como representante del PP o a nivel personal, Gamarra ha asegurado que Bendodo es el coordinador general del PP y "cuando alguien quiere reunirse con él, se reúne en calidad de coordinador del PP, que es lo que él es".

DEBATE SÁNCHEZ Y FEIJÓO EN EL SENADO

En cuanto al debate parlamentario que este martes celebrarán en el Senado Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, Gamarra ha indicado que el presidente de su partido acude a ese duelo parlamentario con "absoluta serenidad" y "con las ideas muy claras de lo que necesita" España.

A su entender, el presidente del Gobierno debería estar centrado en las preocupaciones de los españoles, como la subida de la inflación en la cesta de la compra o las hipotecas, y "abandonar el triunfalismo" en materia económica.

Sin embargo, ha dicho que Sánchez está "más en cálculos electorales" y en "conseguir que la coalición no se rompa". "Vamos a ver dos papeles intercambiados. Podrán ver los españoles que el líder de la oposición sería un gran presidente del Gobierno y que lamentablemente Pedro Sánchez no es el presidente del Gobierno que está a la altura de un gran país", ha finalizado.