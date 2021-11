Los ganaderos cántabros se concentran en Nestlé con 150 tractores para reclamar un precio justo de la leche

SANTANDER, 11 (EUROPA PRESS)

Los ganaderos cántabros se han concentrado este jueves frente a la fábrica de Nestlé, en La Penilla, Santa María de Cayón, con 150 tractores para reclamar un precio "justo" de la leche que cubra los costes de producción y no desaparezca el sector lácteo en Cantabria.

Los manifestantes han portado pancartas que decían 'Nos estáis matando', 'Si el campo no produce la ciudad no come' y 'Sin precios justos la ganadería se acaba'.

La movilización, llevada a cabo en varios puntos del país, ha sido convocada por las organizaciones agrarias UGAM-COAG, Asaja, UPA y Aigas.

En el caso de Cantabria, el lugar elegido para concentrarse ha sido la empresa Nestlé debido a que la propuesta de contratación con el sector lácteo para el próximo año establece un precio en enero de 0,355 euros por litro --frente a loas 0,359 que cobran ahora--, con un mínimo de 0,33 y un máximo de 0,375.

En concreto, el precio de la leche en España y en Cantabria es de 0,342 euros por litro de leche --en Europa es de 0,385--. Para las organizaciones agrarias, en estos momentos el precio mínimo que debe establecerse para cubrir los costes de producción es de 0,40 euros el litro.

CS PIDE MÁS INSPECCIONES PARA EVITAR LA VENTA A PÉRDIDAS

A la concentración ha asistido la diputada de Ciudadanos (Cs) Marta García, que ha advertido que "estamos asistiendo a la extinción del sector primario en Cantabria".

Según García, el "abuso" de la industria a los ganaderos, la subida "imparable" de los costes, el aumento de condiciones para la producción y su repercusión en los costes, y el "retraso" en el pago de las ayudas de la PAC son algunos de los factores que están poniendo "al borde de la desaparición" las ganaderías de leche y carne de la comunidad.

Por esta razón, ha señalado que la formación naranja ha registrado en el Parlamento una iniciativa para reclamar, entre otras medidas, que se intensifiquen las inspecciones de los servicios de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio a la cadena de distribución para garantizar que no se produzcan ventas a pérdidas.

Además, pide al Ejecutivo nacional que publique un estudio de la cadena de valor e información de precios de la leche actualizado, "en consonancia con la realidad y el incremento de los costes de producción" para que la información sea "transparente", diferenciando las distintas regiones agrarias.

"Debemos actuar ya para frenar esta situación caótica que en Cantabria ya ha provocado el cierre de dos tercios de las explotaciones de leche de vaca y lleva camino del cierre de todo el sector", ha sentenciado.