Garamendi (CEOE) arremete contra Díaz y niega que quiera que los trabajadores paguen sus cotizaciones

Asegura que su propuesta va encaminada a hacer un ejercicio de "transparencia"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cargado contra la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por compararlo con políticos como Milei o Trump y ha asegurado que es "demagógico" insinuar que la patronal haya pedido que los trabajadores paguen sus cotizaciones.

"Lo que yo he dicho es que sería bueno, y evidentemente vamos a imaginarlo, que a cada trabajador le llegara exactamente el coste a su cuenta corriente, de tal manera que viera exactamente qué es lo que paga la empresa por el trabajo. ¿Por qué? Porque realmente esa cotización social es el trabajador el que la paga", ha afirmado Garamendi tras la apertura de la asamblea general de la FEV (Federación Española del Vino) de este miércoles.

De esta manera, ha defendido que su postura es la de reflejar el coste de las cotizaciones que las empresas deben pagar a los trabajadores para que estos sepan cuál es el coste real, ya que, indirectamente, este cargo lo asumen los empleados a través de su salario, aunque sea la empresa la que "directamente paga en Hacienda".

Así, según Garamendi, se estaría haciendo un ejercicio de "transparencia" y los trabajadores podrían conocer cuándo sus cotizaciones sociales han subido y ser conscientes de que esto está afectando a su salario, restándole competitividad.

"No estoy diciendo para nada que los trabajadores tienen que pagar (...) y, desde luego, que se me compare con algunos políticos..., yo no estoy en política, pero voy a sonreír porque yo creo que si algo sabe la gente que me conoce, es que creo que trabajo desde la moderación", ha recalcado.

Así ha respondido a las declaraciones de Díaz, que ha acusado al presidente de la patronal de "imprudente" por sugerir que se debería abonar la nómina total a los trabajadores para que estos paguen sus cotizaciones y sepan cuál es el coste real de los salarios en España.

"Es imprudente que un líder empresarial tan importante se deje secuestrar por discursos más propios de Milei o de Trump", ha criticado la titular de Trabajo a través de un mensaje en su red social X (anteriormente, llamada Twitter).

Al ser preguntado por las acusaciones de la titular de Trabajado de que la patronal busca fomentar los planes privados, Garamendi ha reiterado que, con esta sugerencia, lo que busca es "que todos seamos conscientes de los impuestos que pagamos".

"Creo que la palabra transparencia, en democracia, es buenísima", ha expuesto, a la vez que ha aseverado que "es bueno" que los trabajadores por cuenta ajena conozcan los impuestos que hay en los salarios. "Es importante, inmediatamente, cuánto de mi nómina se lo está llevando el Estado", ha añadido.

En relación a si va a tratar el tema con la ministra Díaz para solventarlo, Garamendi ha asegurado que desde la patronal "no hay que solucionar nada". "Creo que si yo tuviera que hablar con una persona cada vez que digo algo, sería un problema nuevo", ha zanjado.