Garamendi (CEOE) no cree que la banca haya abusado con los ICO aunque pueda haber "algún caso"

SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, cree que la banca no ha abusado en la gestión de las líneas ICO, sin perjuicio de que haya podido haber algún caso de mala gestión, que no debería plantearse como algo estructural.

Así lo ha explicado en respuesta a una pregunta, durante el seminario 'La economía de la pandemia' organizado por APIE en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, sobre si considera que ha habido abusos por parte de los bancos en la gestión de las líneas ICO, días después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya abierto un expediente a cuatro bancos por este asunto.

"A la mayor te digo que no. Que no digo que no pueda haber algún caso", ha respondido el presidente de CEOE.

En cualquier caso, Garamendi ha apuntado que los posibles casos de mala gestión no deberían interpretarse como algo estructural. "Que pueda haber algún caso, yo no digo que no lo haya. Ahora bien, que se plantee como de forma estructural que eso ha sido así... Creo que es muy peligroso plantearlo así", ha reflexionado.

En cuanto a la existencia de empresas 'zombies' que han buscado refinanciación, con problemas anteriores a la crisis, Garamendi ha asegurado no saber hasta qué punto a una compañía le interesa ser 'zombie'.

"Una empresa, además de la nómina, tiene que pagar impuestos, alquileres, muchas más cosas donde no sé hasta qué punto le interesa ser 'zombie'. Lo que sí es cierto es que la gente tiene un problema serio de solvencia y eso es verdad porque esto ha durado mucho más tiempo de lo que se pensaba", ha señalado.

La CNMC abrió la semana pasada un expediente sancionador contra Banco Sabadell, Banco Santander, CaixaBank y Bankia por posibles prácticas restrictivas de la competencia en la comercialización de las líneas de avales ICO Covid.

En concreto, investiga la vinculación a distintos productos que los bancos habrían exigido como condición para que los clientes pudieran acceder a las líneas de avales ICO Covid. Además analiza la utilización de los créditos como mecanismo para reestructurar deudas financieras preexistentes.