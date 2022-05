Garamendi (CEOE) no cree que el Rey emérito deba dar explicaciones y pone en valor la Corona

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha sostenido que el Rey emérito "no tiene por qué dar explicaciones" sobre su visita a España y ha puesto en valor que la Corona es "la clave de bóveda" de todo el sistema institucional español.

En declaraciones a los medios tras su intervención en el Foro Medcap 2022, Garamendi ha evitado comentar sobre el regreso ayer del Rey Don Juan Carlos al Palacio de la Zarzuela, donde se encontró con el Rey Felipe VI por primera vez casi dos años. "Es una visita privada, el Rey Juan Carlos puede venir a España perfectamente y no tengo nada que decir. Es una visita privada y ya está, sin más", ha apuntado.

Preguntado sobre si el Rey emérito debe dar explicaciones, como ha venido reclamando el Gobierno, el presidente de la CEOE no ha querido "jugar a política" con este tema. "Como todo el mundo está en campaña electoral y yo no estoy en campaña electoral, creo que el Rey no tiene por qué dar explicaciones. Está donde está, puede venir porque puede venir y ya está", ha zanjado.

Unos minutos antes, durante su intervención en el foro, Garamendi ha aprovechado para reclamar más lealtad institucional en España, dado que los inversores y empresas necesitan estabilidad y, para ello, las instituciones son "clave".

"Me gustaría poner en valor la Corona, que es la clave de bóveda de todo el sistema institucional español, y las empresas de este país nos van a encontrar aquí, con los gobiernos que toquen en cada momento", ha asegurado.