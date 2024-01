Garamendi (CEOE) no descarta la reducción de jornada, pero "sector a sector" como "se ha hecho siempre"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no ha descartado hablar de la reducción de la jornada laboral, aunque ha puntualizado que esta se debe hacer "sector a sector" y en "cada mesa de negociación, como se ha hecho siempre".

"Nadie está diciendo que no se puede reducir la jornada, de hecho hay sectores con más productividad que tienen menos jornada. No todos los sectores son iguales, por eso lo que planteamos es que se haga sector a sector, en cada mesa, que es como se ha hecho siempre", ha indicado Garamendi durante su participación en el foro de 'Innovación Turística-Hotusa Explora'.

Al ser preguntado por la posición de la CEOE sobre la reducción de la jornada, el presidente de la patronal ha afirmado que esta mesa de negociación "ya tiene marcado el final y el resultado", por lo que "no se puede hablar de diálogo social" cuando el Gobierno ya ha tomado una decisión que obedece a "un hito político".

Así se refería Garamendi a las declaraciones de esta misma mañana de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que se ha comprometido a llevar la reducción de la jornada laboral hasta la 37,5 horas al seno del diálogo social, con sindicatos y patronal, pero ha asegurado que lo llevará a cabo aunque la parte empresarial no esté de acuerdo.

En concreto, Díaz, durante su comparecencia en el Congreso, ha asegurado que esta reforma es respaldada también por votantes "de derecha y extrema derecha", según una encuesta a la que ha hecho alusión.

A la ministra le gustaría que ese acuerdo para reducir el tiempo de trabajo cuente con el apoyo de sindicatos y patronal, pero no ha descartado la posibilidad de que sea "bipartito" y la parte representante de los empresarios no se sume. "A mí me gustaría que fuera tripartito, si no puede ser tripartito, será bipartito, pero vamos a hacerlo, eso sí, en el marco del diálogo social", ha explicado.

Por último, Garamendi ha señalado que el tema se tratará "cuando convoquen" a la patronal y ha insistido en que, según la Encuesta de Población Activa, la jornada media es de 39 horas y media, mientras que la real es 34 horas y media, por lo que ha reiterado que la reducción de la jornada hay que tratarla "por sectores".