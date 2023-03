Garamendi (CEOE) pide "respeto" al 'no' de los empresarios a la reforma de pensiones

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido este miércoles "cierto respeto" a la decisión de su organización de no respaldar la segunda fase de la reforma de las pensiones, que sí ha concitado el apoyo de CCOO y UGT.

"Cuando no es no, no es no. Puede gustar o no, pero que nadie dude de la lealtad de los empresarios y autónomos de este país (...). Cuando se trae una propuesta que crees que no es buena para tu país, nuestra obligación es decir que no", ha afirmado Garamendi, que ha instado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones "a aprender a dialogar mejor".

Garamendi, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha señalado que el Gobierno ha presentado esta reforma como si fueran "lentejas" y ha justificado su rechazo a la misma en que la subida de cotizaciones a empresas contemplada en la reforma "lastrará" la competitividad de las empresas y el empleo.

"No han contado con nosotros (...) El Gobierno ha tomado la decisión de ir por su cuenta", ha denunciado Garamendi, que ha negado que la CEOE no haya presentado propuestas en la mesa de diálogo como afirma el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá.

El líder de la CEOE ha subrayado que se le pidió al Gobierno una memoria económica de la reforma para poder plantear otras soluciones distintas al incremento de las cotizaciones sociales, memoria que no han recibido.

Garamendi cree que la reforma planteada por el Gobierno sólo garantiza la sostenibilidad del sistema a corto plazo y que habría que pensar a medio y largo plazo, pero sin perjudicar la competitividad de las empresas.

"Estamos al final de una legislatura y parece que todo se calienta, pero yo no me presento a los comicios (...) Yo no tengo que esperar a mayo o a diciembre", ha indicado el líder de la patronal, que ha añadido que este país necesita mucha menos "crispación" y más "moderación".

Garamendi ha reiterado que encargará a especialistas en materia de pensiones que analicen la reforma una vez tengan el documento definitivo, y ha indicado además que habrá que ver hasta dónde llega la negociación de esta reforma con los grupos parlamentarios.

Pese a su rechazo a la reforma de pensiones, el dirigente empresarial ha indicado que "no está nada roto" con el Gobierno, con el que han firmado más de 15 acuerdos en los últimos años.