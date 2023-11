Garamendi (CEOE) reprocha al Gobierno que "marque una senda" en el SMI y no la cumpla en contratos públicos

ZARAGOZA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este miércoles que "tiene poco sentido" que el Gobierno "marque una senda" a los agentes sociales en relación a lo que debe subir el salario mínimo inteprofesional (SMI) cuando luego él mismo "no la cumple" en los contratos públicos.

Durante una visita a Zaragoza para participar en el Foro de Movilidad Sostenible, en Mobility City, y en sendas reuniones de los comités ejecutivos de CEOE Zaragoza y Aragón, Garamendi ha señalado, en declaraciones a la prensa, que lo que ha hecho CEOE en su propuesta de subida del SMI es plantear que Gobierno y sindicatos "cumplan" lo que firman, pues el acuerdo de convenios con CCOO y UGT recomendaba subidas para la negociación colectiva del 3%, tanto para 2024 como para 2025.

El dirigente empresarial ha apuntado que el salario mínimo interprofesional ha subido un 48% en los últimos años y que la CEOE "no está diciendo que no" a aumentarlo, sino que está pidiendo que se cumplan los compromisos anteriores, "que significan un 3% más otro 3%".

"Te invito a cenar, pero pagas tú la cena. Es el Estado el que se tiene que comprometer a actualizar la contratación pública porque no puede ser que se estén subiendo los salarios en empresas a las que están aplicándoles los costes, y muchas están en pérdidas, y sin embargo el Estado no aplica ese margen en los contratos públicos", ha denunciado Garamendi, que ha recordado que las empresas con contratos públicos no pueden rescindirlos mientras no haya otra plica.

El presidente de CEOE ha avisado de que las organizaciones empresariales irán por la senda ya acordada y que "el SMI es una competencia del Gobierno, previa consulta a los agentes sociales, por la que éste hará lo que quiera hacer.

EN CONTRA DE "SACARSE DE LA MANGA" UN GRUPO DE EXPERTOS

"Tampoco estamos de acuerdo con que nos saquemos de la manga, como suele ser habitual en este caso, un grupo de expertos, de sabios, que realmente los expertos son las empresas, especialmente las pequeñas empresas, los agricultores, los comerciantes, los hosteleros", ha subrayado.

"Nosotros, que firmamos la reforma laboral, que parece que puede saltar también por los aires, hemos bajado la temporalidad del 24% al 15%, pero el Estado sigue teniendo el 30%", ha resaltado Garamendi.

El líder de CEOE ha indicado que "el campo está con problemas y tampoco vale ir subiendo, subiendo y subiendo --los salarios-- porque el problema es que se están ahogando".

Asimismo, respecto al objetivo de que el SMI alcance el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea, el presidente de CEOE ha comentado que "tienen poco que ver los salarios medios de unos territorios con los salarios medios de otros porque en muchos territorios de España, realmente, ya se está muy por encima" de este porcentaje.