Garamendi (CEOE) resalta que "lo verde" también tiene su coste en la factura de la luz

SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha resaltado que tanto los impuestos como el precio del dióxido de carbono (CO2) son dos cuestiones que elevan la factura de la luz.

Así lo ha señalado durante el seminario 'La economía de la pandemia' organizado por APIE y BBVA en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, donde ha advertido de que "lo verde también tiene su coste" y ha pedido "no asustar" a los inversores extranjeros con cambios constantes en la regulación.

En cuanto a impuestos, ha apuntado que las compañías eléctricas pagan un 7% de generación eléctrica, un 5,5% de impuesto de electricidad y un 21% de IVA. "Eso está en la factura de la luz y pega un subidón muy importante", ha resaltado.

Por otra parte, el presidente de CEOE ha recordado que todas las empresas deben pagar por el CO2 que emiten, cuyo coste ha subido de 25 a 50 euros por tonelada, y ha llamado a "ser conscientes" de lo que significa la huella de carbono.

"Tenemos que ser conscientes de que lo 'verde', que todos apostamos por ello, tiene su coste también. Parece que a veces se toman decisiones que no tienen coste y que sí tienen su coste", ha recalcado.

Asimismo, Garamendi ha destacado que las empresas españolas están participadas por inversores extranjeros que podrían "asustarse" como consecuencia de los permanentes cambios en la regulación.

"Uno de los mayores problemas que estamos viendo es que no se pueden cambiar las normas a mitad del partido a una gente que estaba con una regulación, que a lo mejor ha comprado activos al precio de ayer y hoy le acaban de cambiar la norma. Al final, las compañías dicen 'de este país me puedo fiar poco si me están cambiando la norma cada día'. La seguridad jurídica es muy importante", ha advertido.