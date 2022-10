Garamendi considera a Feijóo "un tío muy responsable, muy serio y muy capaz"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, se ha referido este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como "un tío muy responsable, muy serio y muy capaz".

Garamendi ha participado este lunes en un coloquio del Club Siglo XXI, en el que ha comentado que conoce al popular desde "hace muchos años" y ha destacado su labor como presidente de Galicia "donde lo ha hecho muy bien".

Además, ha negado que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, "hable mal de su correligionario, el señor Feijóo".

El presidente de la patronal ha informado de su reciente reunión con Von der Leyen, con quien conversó de empleo, de la guerra de Ucrania y de los fondos europeos.

TRABAJAR CON INDEPENDENCIA

Garamendi también ha respondido a las preguntas sobre un posible cambio político en las próximas elecciones generales. Sobre esta cuestión, el presidente de los empresarios ha recalcado que la CEOE seguirá trabajando "con independencia".

El presidente de la patronal ha recordado que hasta ahora ha trabajado con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, porque es "su obligación" al frente de la CEOE.

A pesar de querer mostrar una relación cordial con Díaz, Garamendi también ha reprochado a la vicepresidenta sus acusaciones contra sectores como la banca, la energía o la distribución y le ha afeado "ir en comandita" con los sindicatos.

"No sé si va a haber un cambio o no. Me tocará con quien me toque. Lo que nos toca es sumar.

Estamos en el artículo 7 de la Constitución Española. Estamos en una democracia y que gane el mejor", ha expuesto Garamendi de cara al futuro.

PREOCUPACIÓN "SOBREMANERA" POR LOS PGE 2023

En su intervención, el presidente de la patronal ha aludido al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, "la mayor empresa de este país".

"Nos preocupan sobremanera los PGE (...) y yo ya lo transmití hace pocos días.

No podemos compartir los criterios del Gobierno en cuanto al crecimiento del país", ha dicho Garamendi, al tiempo que ha alertado del nivel de deuda y de déficit.

El presidente de la CEOE ha mostrado su preocupación por los niveles de inflación, que "está presente y va a estar más que presente".

Para responder a esta situación, los empresarios consideran que "es importante e interesante" deflactar el IRPF, una decisión que están tomando "partidos que no son solo el PP".

"No es un tema de la política, puede estar perfectamente en la economía", ha insistido.

El presidente de la CEOE también se ha cuidado de hablar de recesión en la economía española, aunque prevé "algún trimestre negativo, evidentemente".