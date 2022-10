Garamendi considera que los PGE de 2023 "no van ajustados" a la situación económica del país

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha dicho que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 que presentará este martes el Gobierno "no van ajustados" al crecimiento económico y a la deuda pública del país.

Garamendi ha señalado que el Instituto de Estudios Económicos (IEE) de la CEOE, así como otras servicios económicos de grandes compañías, estiman un crecimiento del PIB en el entorno del 1,5% para el próximo ejercicio, por debajo del 2,1% que pronostica el Gobierno.

El presidente de la patronal también ha alertado sobre el crecimiento de la deuda española, en el 116,1% hasta junio, y de una posible nueva subida de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE), hasta un 2,5%.

"Eso nos tiene que hacer reflexionar. Hoy se va a hacer la presentación de los PGE 2023. Si las previsiones de uno y otro tipo no coinciden, como en este caso nosotros pensamos que no coinciden... La ministra de Hacienda (María Jesús Montero) muy amablemente viene a la CEOE a presentarnos los presupuestos. Hasta que no los veamos, no podemos hablar sobre ellos, pero pensamos que no van ajustados, simplemente por estos dos datos que acabo de decir", ha dicho Garamendi durante su intervención en "Cita con El Mundo".

La CEOE ha reiterado su preocupación ante los presupuestos de 2023 y ha pedido "ortodoxia económica" y "rigor presupuestario".

LA SUBIDA DE IMPUESTOS "ES UN ERROR"

Garamendi ha expresado en este encuentro el descuerdo de la patronal con el paquete fiscal presentado la semana pasada por el Gobierno.

La CEOE defiende "más bases imponibles y menos tipos" y considera "un error" la subida de los impuestos.

"Es una mala señal plantear impuestos y llamarles de solidaridad. Es poco serio y malo para el país", ha señalado Garamendi, en alusión al nuevo impuesto que gravará la riqueza neta superior a los 3 millones de euros en 2023 y 2024.

En su opinión, estas medidas "buscan las dos Españas" al hablar "de ricos y pobres", y señala, también, que se trata de un "impuesto confiscatorio" y que "invade las competencias de las comunidades autónomas".

En lugar de aumentar los impuestos, Garamendi aboga por eliminar los gastos superfluos del Estado, que según el IEE oscilarían entre 70.000 y 80.000 millones.

"He hablado de ingresos y de gastos, y en los gastos he hablado de superfluos, y los hay. Nosotros no estamos plantando hablar de (recortes en) sanidad, ni educación, ni renta mínima", ha precisado el presidente de los empresarios, al tiempo que ha reclamado una mejor gestión de los recursos públicos.

ESPAÑA, DE "HERMANITA POBRE" A ABASTECER DE ENERGÍA

Garamendi también se ha referido a la ausencia de una política energética común en la Unión Europea, que ante la situación actual habría resultado conveniente.

El presidente de la CEOE ha expuesto que Alemania siguió "un planteamiento geoestratégico absurdo de abandono a Rusia" al cerrar buena parte de su parque nuclear y sus plantes de carbón.

También ha cuestionado la actitud de la Comisión Europea durante años hacia las centrales nucleares. "Ahora dice que la tecnología nuclear es verde, ya lo podrían haber dicho hace unos cuantos años", ha agregado.

Del mismo modo, ha criticado "la mala política en general" que se ha seguido en España con los distintos gobiernos, que, a su juicio, ha llevado al cierre de plantas nucleares, plantas de carbón y que no ha permitido explorar el fracking, algo común en Europa.

Pese a la gestión energética española, Garamendi ha destacado el papel de España en el abastecimiento de energía a Europa ante la actual crisis.

"España, que curiosamente ahora es la que está dando servicio a Europa, ha sido la hermanita pobre y a la que han tenido bastante abandonada cuando se hablaba de la isla energética. Sin embargo, ahora nos necesitan. Es algo bastante increíble y curioso", ha comentado el presidente de la CEOE.

Garamendi ha expuesto que España está trasladando gas a Francia, a Marruecos, y también a Italia, en este caso por barco desde las plantes regasificadoras.

"Eso es gas que pagamos los españoles, es algo que Europa tiene que atender", ha reivindicado. El presidente de los empresarios ha mostrado su apoyo a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, por su trabajo ante Bruselas porque "no es serio que cuando éramos la hermanita pobre nos tenían abandonada y ahora vamos a dar la solución a Europa".

Garamendi se ha referido a la energía como una de las variables que han influido en el repunte de la inflación, aunque ha precisado que esa subida "es previa a la guerra (en Ucrania)", ya que en diciembre ya se encontraba en el 6,5%.

"Todos nos hemos equivocado y tenemos que gestionar este elemento", ha reconocido, al admitir que en un principio se trató como una cuestión coyuntural.