Garamendi dice que "le da igual cómo se llame", pero que debe haber un factor de sostenibilidad

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado que se debe de mantener el factor de sostenibilidad en el sistema de pensiones "se llame como se llame".

"Para nosotros el factor de sostenibilidad era una cuestión 'sine qua non'. Se puede vender de una manera o de otra. Me da igual cómo lo llamemos, lo importante es que sea un factor de sostenibilidad y que esté en la segunda parte del acuerdo, donde el Gobierno pone que si no hay un acuerdo se compromete a aprobarlo, pero también digo que es porque Europa lo exige", ha señalado durante su intervención en el desayuno informativo 'Club Diálogos para la Democracia: La España Postcovid' organizado por Unicaja.

El presidente de los empresarios ha resaltado que el pacto de pensiones tiene "mucho más valor de lo que parece" y que es "fundamental desde el punto de vista de la paz social".

"Hemos seguido las recomendaciones del Pacto de Toledo y a veces nos toca negociar en 6 o 7 meses lo que otros hacen en 10 años", ha resaltado Garamendi, que ha apuntado también que tal y como están las cosas puede hacer un IPC mayor del que se está barajando que cree más problemas, pero ha dejado claro que "no puede decir que está en contra del IPC cuando lo han votado todos los partidos".

Por otro lado, ha indicado que la separación de fuentes tiene sentido, porque hoy se estaban haciendo políticas activas o de protección con pensiones que "no tenían sentido". "Europa nos dice que para que lleguen esos fondos tenemos que ir avanzando en esa reforma de las pensiones, es un tema que está ahí y es un imperativo", ha añadido.

POSICIONES DISPARES EN LA REFORMA LABORAL

No obstante, ha afirmado que CEOE se va a sentar ahora en la mesa de reforma laboral, pero pensando que "no habría por qué sentarse". "El diálogo social es así. Nos sentaremos en la mesa y diremos lo que opinamos, pero la verdad es que las posiciones están en las antípodas", ha añadido.

De hecho, ha subrayado que la Ley no crea empleo, sino que lo crean las empresas. "Cuando ves una norma que restringe a las empresas, se acaba pensando que no interesa coger a nadie. Esto es lo que tendremos que hablar con el Ministerio", ha añadido.