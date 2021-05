Garamendi dice que Díaz habla todo el rato de reforma laboral, pero insiste en que no es lo que pide Europa

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado que la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, habla todo el rato de la reforma laboral, pero ha insistido en que "lo que está pidiendo Europa no es lo que está diciendo el Ministerio".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación tras recoger un distintivo turístico de las agencias de viajes durante la jornada inaugural de Fitur.

De hecho, ha insistido en que lo que pide Europa es que se hable de contratación y de que haya menos tipos de modalidades contractuales en España, de las políticas activas de empleo, de ver cómo se rompe la dualidad del mercado de trabajo o de abordar la temporalidad, ya que el país "tiene un índice de temporalidad altísimo".

Asimismo, el presidente de los empresarios ha recordado que la temporalidad es superior en el sector público que en el privado. "Se nos mira a nosotros, pero algunos se lo deberían hacer mirar. A veces se plantean unas cosas para unos que a otros no se les reclaman", ha dicho.

"No estamos en esa reforma laboral, porque pensamos que no es buena y porque el comisario europeo no dice lo que la ministra", según ha subrayado Garamendi, quien cree que hay margen de aquí a diciembre para hablar "de lo que se tenga que hablar" y ver cómo pueden acabar las cosas.

"Hemos demostrado que nos sentamos en las mesas, llevamos 9 o 10 acuerdos. Acabamos de firmar la Ley de 'riders' y estamos trabajando intensamente, pero lo que consideramos que no es bueno para España, la economía y el empleo, diremos que no", ha apostillado, tras apuntar que volver a políticas que no "dieron sus frutos, no lleva a ningún lado".

Respecto a la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), Garamendi ha hecho hincapié en que "cuando se habla de prórroga, lo que hay que hacer es prorrogar". "Se prorroga y ya está", ha dicho.

"Una prórroga es jugar con las mismas reglas en el tiempo de descuento y, en estos momentos, se habla de prórroga, pero por el momento el Ministerio no nos ha dado ni los sectores (los CNAEs) incluidos. No lo sabemos y estamos a día 19", ha criticado el líder de la patronal.

También considera que la norma que se está planteando para su prórroga más allá del 31 de mayo es "diferente" a la que había. "Los mismos ERTEs se prorrogan y te aseguro que si es así, los agentes sociales vamos a decir adelante, pero no está sobre nuestro tejado", ha añadido Garamendi.

Desde su punto de vista, las cifras de trabajadores acogidos a ERTE (unos 600.000) muestra que "es evidente que la gente quiere trabajar y que las empresas quieren abrir y tener actividad". "En cuanto el turismo se reactive, los ERTE van a caer. Creo que hay que tomar medidas hasta septiembre y entonces ver dónde estamos, pero confiamos en que esto mejore", ha señalado el presidente de la CEOE.