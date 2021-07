Garamendi dice que a las empresas y sectores les preocupa más la reforma laboral que los fondos europeos

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado que a las empresas y a los sectores les preocupa más la reforma laboral que los fondos europeos.

Así lo ha señalado en un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde ha dejado claro que "para poco valen los fondos si resulta que se contrae una parte importantísima de las empresas". Además, ha apuntado que no comparte la reforma laboral que quiere aprobar el Gobierno y piensa que la que hizo el PP "fue eficaz".

"Sabemos que Europa no está pidiendo esto, que está pidiendo otra cosa, que es que hablemos de contrataciones, y nos sentaremos a hablar de esto. Nos sentaremos en todas las mesas, pero esto no consiste en que yo traiga un modelo, que me lo traiga el Gobierno", ha pedido.

Para Garamendi, es importante hablar de trabajo, de la temporalidad y de mejorarla, pero también es necesario "no confundir la temporalidad con la precariedad", ya que "lo temporal no tiene que ser precario".

El presidente de los empresarios ha destacado que de cada cuatro trabajadores tres tienen contrato indefinido. Además, ha dejado claro que hay que empezar a acostumbrarse a llegar a acuerdos, pero también a la posibilidad de que haya desacuerdos.