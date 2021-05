Garamendi dice que parece que Escrivá está en un "laboratorio" con los ERTE y "muy poco en la realidad"

Pide desvincular la negociación de la reforma de pensiones de la prórroga de los ERTE

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado que parece que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está "en un laboratorio" respecto a las propuestas que hace para la nueva prórroga de los ERTE y "muy poco en la realidad".

Así lo ha señalado en una entrevista a RNE recogida por Europa Press, donde ha dejado claro que el Ministerio de Trabajo y Economía Social entiende la preocupación que tienen empresarios y sindicatos y tiene "más sensibilidad", mientras que "Seguridad Social parece que está en un laboratorio".

De hecho, el presidente de los empresarios ha afirmado que lo que ellos están planteando tiene "mucho menos coste" que la propuesta del ministro. Además, ha retado a Escrivá a que le dé los datos de sus medidas, "porque ahí es donde está el coste elevadísimo que hemos tenido con los ERTE" y porque "hace un año que no los reciben".

"Ha quedado ampliamente demostrada que nuestra vocación total es la de llegar a acuerdos y hemos alcanzado acuerdos complicados, como el del teletrabajo o los 'riders'. Estamos totalmente volcados y el ministro simplemente lo que tiene que cambiar es dar un poco menos a los que se van a activar, ya que no tiene sentido", según Garamendi.

El presidente de la patronal ha subrayado que "la gente quiere trabajar" y que si hay fraude, "hay una cosa que se llama Inspección de Trabajo". "No digo que no se persiga al que lo haga mal, pero lo que no me vale es que prácticamente se ponga encima de la cabeza de todo el mundo como que 2,4 millones de personas no querían trabajar", ha añadido, tras insistir en que esto no son ayudas, sino compensaciones.

El presidente de CEOE ha recordado que la gente no está cerrada por voluntad propia, sino como consecuencia de decisiones administrativas. "Hay que defender a la gente que está en una mala situación", ha pedido.

La posición de la patronal, según su presidente, parte de que en estos momentos no ha llegado todavía la inmunidad de grupo, lo que, "tristemente" va a hacer que la economía no esté en las condiciones que se pensaba, sino que "va a tardar un poco más" en entrar en la nueva normalidad.

"La fórmula que propone el ministro es más cara de la que estamos pidiendo, ya que lo que está planteando es dar dinero a los que van a empezar a trabajar y la gente, cuando trabaja, es porque tiene demanda. Un bar, restaurante u hotel abre sus puertas, porque va a tener gente, no porque el ministro le vaya a dar 100 euros", ha criticado Garamendi.

Sin embargo, cree que el ministro se está olvidado de la gente que está cerrada y ha puesto de ejemplo a los trabajadores de las empresas de fuegos artificiales. "Este verano no va a haber una fiesta con fuegos. Están cerrados a cal y canto y esta gente necesita una ayuda hasta que llegue el momento de que esa economía esté abierta", ha incidido.

"EL MINISTRO SE HA EMPEÑADO EN DAR DINERO A QUIEN MENOS LO NECESITA"

Garamendi también ha criticado que Escrivá lleva un año y medio sin darles datos. Además, ha insistido en que lo único que plantea es que se mantengan los ERTE, "por eso se llama prórroga, para las empresas que realmente lo necesitan, "pero el ministro se ha empeñado en que la fórmula de dar dinero a quien menos lo necesita, que es la fórmula más cara, es la buena".

"Hace un año y medio había 3,5 millones de ERTE, mientras que en estos momentos hay 600.000. ¿Alguien piensa que 2,9 millones han entrado a trabajar porque al ministro se le ha ocurrido dar dinero para entrar a trabajar o porque realmente la economía ha mejorado? La gente quiere trabajar y los empresarios queremos abrir. Se está confundiendo a la población", ha remarcado Garamendi.

Preguntado sobre el Consejo de Ministros extraordinario que tendrá lugar mañana para prorrogar los ERTE, Garamendi ha explicado que llegara a un acuerdo es "muy fácil" y solo tiene que ver con eximir la parte en la que el ministro "está empeñado".

"Es tan fácil como cambiar en estos porcentajes un 5%, un 6% o un 10% de uno al otro, pero es más un motivo personal de que mi fórmula vale o de que en mi laboratorio se hacen bien las cosas de lo que realmente es la vida real y lo que está pasando. Lo digo de verdad, a mí no me entra en la cabeza y no hay que sentarse horas a negociar para esto", ha concluido Garamendi.

ESCRIVÁ MEZCLA ERTE CON PENSIONES

Por otro lado, ha afirmado que Escrivá se equivoca y ha querido mezclar ERTE con pensiones. "Llevamos en paralelo ambas negociaciones, porque pensamos que no tienen nada que ver lo que diga en ERTE para lo que tenga que decir en pensiones", ha dicho Garamendi.

En el caso de pensiones, Garamendi ha hecho hincapié en que "la cosa es mucho más complicada" y en que "no se puede pedir que se llegue a un acuerdo en media hora" cuando el Pacto de Toledo ha tardado años. "La música va hacia adelante, pero ahora falta la letra", según el presidente de CEOE.

"Estamos trabajando en el texto normativo y esto lleva sus plazos y tiempo, pero por mi parte decir que desligamos totalmente una situación de la otra, querer mezclarlas no tiene sentido", según Garamendi, que ha criticado que se haya hablado de la prórroga de los ERTE a partir del día 19 o 20 de mayo, "cuando se podía haber hecho desde el día 1".