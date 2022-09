Garamendi no entiende la posición de Moncloa sobre la competencia fiscal entre las comunidades: "¿Por qué no?"

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dicho este martes no entender la posición del Gobierno central ante anuncios de rebajas fiscales de comunidades como Andalucía en los gravámenes sobre los que tienen competencia, apuntando que nadie "se está planteando" que suceda lo mismo con ayuntamientos y abogando por respetar "las leyes como están". "Si hay unas capacidades en las comunidades autónomas para poder competir, ¿por qué no?", ha cuestionado.

Garamendi se ha expresado así en declaraciones a periodistas en Sevilla, donde ha inaugurado la V edición Spain Retail Congress 2022 y ha sido preguntado por las diferentes rebajas o bonificaciones fiscales anunciadas en los últimos días por varias regiones.

"Hay cosas que no llego a entender", ha respondido, como "la reacción que podemos estar viendo a nivel nacional cuando un ministro dice 'como ya no me gusta lo que están haciendo en un territorio", en alusión velada al anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de un nuevo impuesto temporal a las grandes fortunas que, según la propia Montero admitió, se precipitó por la bonificación al 100% del impuesto sobre el patrimonio en Andalucía.

"Si estamos hablando que tenemos una España diversa, pues yo creo que respetemos las leyes como están. Y si hay unas capacidades en las comunidades autónomas para poder competir, ¿por qué no?", ha lanzado el presidente de la CEOE.

Al hilo de esta cuestión, ha abundado en que "nadie se está planteando en ningún caso, y pasa en las empresas, cuando te quieres instalar en una ciudad, en un ayuntamiento, la competencia entre ayuntamientos, cuando nos ofrecen una u otra cosa para instalarnos".

"Yo creo que eso no lo he vivido nunca", ha insistido Garamendi, a quien le "parece mentira" que al anuncio de la Junta de Andalucía sobre el impuesto al patrimonio haya seguido una "reacción como ésta". "Yo creo que lo que puedo animar es a que otros pudieran hacer lo mismo", ha agregado.

Finalmente, ha dejado "otra reflexión" en material fiscal. "Siempre hablamos de cuánto hay que recaudar, todavía no he oído a nadie cómo se puede gestionar mejor el Estado. Lo digo en general: el Estado central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos. En las empresas lo hacemos", ha subrayado.

"LA GENTE ESTÁ EN CAMPAÑA POLÍTICA; CREEMOS QUE ES UN ERROR"

Al hilo de este debate, Garamendi ha insistido que ese impuesto temporal a las grandes fortunas que prepara el Gobierno central es a juicio de la CEOE "un error". "Pensamos que hay que tener más bases imponibles y menos tipos", ha señalado. El presidente de la CEOE ha dicho creer que "la gente está en campaña política", algo que los empresarios consideran "un auténtico error, porque lo único que hace es sacar el dinero de la calle, que es donde tiene que estar para que la economía funcione".

"Es más, nosotros pensamos en muchos casos que habría que deflactar la tarifa en el caso del IRPF, o también, por qué no decirlo, el Estado ya lleva acumulado más de 22.000 millones extra a través del IVA porque se está aprovechando también de la inflación", ha concluido.