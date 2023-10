Garamendi: "Las medidas antiinflación no están en los Presupuestos porque Europa pedirá retirarlas"

El presidente de la CEOE ha señalado que la retirada de las medidas es una "realidad" y, por ello, el Gobierno no las incluyó

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha asegurado que el Gobierno no ha incluido la prórroga de las medidas antiinflación, que finalizarán el próximo 31 de diciembre, porque la Comisión Europea va a pedir a todos los países de la Unión Europea que las "vayan retirando".

"La Comisión Europa, está marcando, como no podía ser de otra manera, lo que venimos [desde la CEOE] avisando desde hace tiempo: más equilibrio presupuestario y más ortodoxia económica", ha aseverado Garamendi durante la presentación del informe 'Corredor Atlántico Noroeste' este martes en la sede de la CEOE.

Asimismo, ha apuntado que la retirada de medidas antiinflación "no es una cosa voluntarista", sino una "realidad". "No es una opinión y es la razón por la que el Gobierno, al enviar los Presupuestos, evidentemente no ha incluido estas medidas", ha añadido.

UNIFICAR EL MERCADO ELÉCTRICO EUROPEO

Preguntado por una posible unificación del mercado eléctrico europeo, Garamendi ha manifestado su deseo porque esto se haga realidad e, incluso, ha ido más allá y ha señalado que una unión bancaria también sería "deseable".

"Sería deseable que los países fueran en la misma dirección en esta materia, no solo desde el punto de vista de la operación del sistema eléctrico europeo, sino también de la integración del mercado", ha recalcado.

Por otro lado, respecto a las consecuencias económicas del conflicto palestino-israelí, Garamendi ha asegurado que todavía no se pueden predecir las consecuencias de un conflicto que "está comenzando", aunque sí se ha referido al corredor del petróleo asegurando que los analistas piensan que puede afectar de manera "coyuntural" a la economía internacional.

GARAMENDI ASEGURA QUE LA FP DUAL EN ESPAÑA AÚN ESTÁ "EN PAÑALES"

El presidente de la CEOE también se ha referido a la FP Dual asegurando que en España aún "está en pañales" y que el desarrollo de este tipo de formación no es solo un reto en el país, sino en toda Europa, ya que el "mundo ha cambiado" y la necesidad de trabajadores forma parte de la "nueva economía".

Es más, Garamendi ha afirmado que esta necesidad de trabajadores fue el eje principal de la reunión que mantuvo la semana pasada con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante su ronda de contactos para formar gobierno. "La formación fue el eje principal de la reunión porque los dos pensamos que es de los temas más importantes que tenemos en España", ha recalcado.