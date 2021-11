Garamendi se muestra "optimista" con el crecimiento, pero advierte: "No estamos tan bien como nos cuentan"

Pide "rigor" y "ortodoxia" económica, ya que hay que "tener mucho cuidado" con la deuda y la inflación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha llamado a los empresarios a ser "optimistas" con las previsiones de crecimiento, pero avisa: "No estamos tan bien como nos cuentan".

"Estamos mucho mejor de lo que estábamos", afirma, gracias a la vacunación "masiva" que se ha producido en España, aunque "ayer (por el jueves) la UE nos ha hecho volver a pensar la realidad" con un crecimiento menor del 5% para 2021.

"¿Estamos mal? No. ¿Pero estamos tan bien como nos cuentan? Tampoco", ha aseverado en un acto, en Santiago, por los 40 años de la patronal gallega. Así, ha avisado de la "tormenta perfecta" por una escasez de suministros con una crisis energética.

Por ello, el responsable de la patronal indicó que "esto funcionará si se mantiene un rigor y ortodoxia económica". Y es que España "tiene que tener mucho cuidado con ese 123% de deuda", una "inflación que está ahí", además de que deberá volver a controlarse el déficit, advirtió.

"Si hacemos bien las cosas, saldremos adelante; si no, tendremos un problema", aseguró. "No queremos que se vuelva a decir lo bien que va todo, no tan bien como nos cuentan", apostilló.