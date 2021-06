Garamendi niega haber apoyado los indultos del 'procés': "O no me expliqué bien o se me entendió mal"

SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha rechazado este lunes que haya dado apoyo de ningún tipo al indulto de los líderes políticos catalanes del 'procés', asegurando que su organización no va a pronunciarse al respecto: "O no me expliqué bien o se me entendió mal, pero en ningún caso yo dije para nada que estaba apoyando los indultos", se ha defendido.

"La CEOE no va a opinar de este tema. Se ha interpretado algo que yo no dije, o me expliqué mal. La CEOE no entra en este tema", ha dicho, llegando a decir que le "entristece" las críticas recibidas y que se pueda asociar un posicionamiento a cambio de posibles reconocimientos.

"Creo que se ha utilizado una frase dentro de un contexto que estamos CEOE y yo sufriendo una serie de consideraciones que no nos merecemos", ha dicho Garamendi durante su intervención en el seminario 'La economía de la pandemia', organizado por la APIE y BBVA en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander.

"Yo no he dicho que estoy de acuerdo con los indultos, lo digo para que quede claro", ha subrayado el presidente de la patronal, asegurando que en su organización lo que quieren es "estabilidad política y normalidad". "Estamos con la Constitución, queremos que todo funcione bajo el imperio de la ley, a través del Estado de Derecho y eso es lo que yo transmití", ha apostillado.

Asimismo, ha dicho que en su organización "hay distintas opiniones", pero que no se ha debatido ninguna postura. "Como CEOE, nosotros no vamos a entrar en este asunto", ha dicho. "Nosotros defendemos la unidad de España y pensamos que el problema de Cataluña lo deben de resolver entre todos los españoles, porque es parte de la soberanía del pueblo español", ha añadido, antes de disculparse por las consecuencias de sus declaraciones. "Siento el lío que se ha montado", ha finalizado.