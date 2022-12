Garamendi pide "bajar" el tono político ante una "crispación" que "no beneficia a nadie"

VALENCIA, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha llamado a "bajar" el tono en el debate político y ha pedido "estabilidad, tranquilidad y moderación" frente al "ambiente de crispación" vivido en los últimos días en el escenario político, porque ha advertido las "frases gruesas" y descalificaciones "no benefician a nadie".

Así lo ha manifestado este martes, en un encuentro que ha protagonizado en Valencia organizado por la Cadena SER, preguntado por si le preocupa el actual momento político. Garamendi ha expuesto que "el mundo empresarial" y la sociedad civil "lo que quieren es estabilidad, moderación y tranquilidad dentro de lo que es el juego político", y ha apelado al "respeto al que piensa diferente".

"Nos encontramos en una situación de crispación que no es buena y que afortunadamente en estos momentos no ha calado en la sociedad", pero "no está dando buen ejemplo", ha criticado, antes de añadir que "si una responsabilidad tiene la clase política es de trabajar en el sentido contrario a lo que está haciendo". "No se puede trabajar en una política de bloques", ha opinado.

En ese sentido, el presidente de la patronal ha evocado los "grandes acuerdos vividos en los últimos 45 años", que "nos han llevado muy lejos" y "son un ejemplo a seguir". Así, ha citado al expresidente del Gobierno Felipe González para remarcar que "no somos nieta de la guerra sino hijos de la democracia". "Yo creo que esa es la línea que hay que seguir", ha defendido.

Con todo, ha asegurado que a la CEOE la van a "encontrar en positivo pero no en la crispación" y ha señalado que su mensaje como representante de los empresarios es "que se baje el listón, que se llegue a esos espacios que cuando se va a la calle son los que nos encontramos".

"Estamos buscando frases gruesas que creo que realmente no benefician a nada, descalificaciones personales que no benefician a nada, que no tienen nada que ver con que cada uno pueda defender sus ideas. Que lo veamos en el parlamento, en los debates políticos, tertulias, es lo que no nos merecemos ni deseamos", ha subrayado.