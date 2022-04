Garamendi rechaza que recaiga en las empresas la responsabilidad de contagios si decae el uso de las mascarillas

Aboga por ver cómo se va a actuar en cada centro, evaluar el riesgo que pueda existir y tener en cuenta la libertad de las personas

VALENCIA, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha rechazado este miércoles que recaiga en las empresas la responsabilidad de posibles contagios de Covid-19 tras decaer el uso obligatorio de la mascarilla en espacios interiores, y de que sea cada centro de trabajo el que determine la necesidad o no de usar este elemento de protección frente a la pandemia.

"Bajo ningún concepto vamos a aceptar que ahora sea responsabilidad de las empresas que mañana haya contagios o no haya contagios", ha indicado Garamendi, que ha apuntado que "aunque es verdad que era el momento de quitar las mascarillas, todavía el índice de contagios es alto".

Asimismo, ha abogado por ver cómo se va a actuar en cada empresa, evaluar el riesgo que pueda existir y tener en cuenta cómo actúa cada persona de manera individual atendiendo a su libertad. "Estamos evaluándolo. Efectivamente, depende de en qué sitios, en qué empresas y en qué centros. Hay que estudiarlo de una manera o de otra", ha expuesto.

Garamendi se ha pronunciado de este modo en Valencia, donde ha participado en el encuentro 'Somos Futuro' organizado por el diario 'Las Provincias', preguntado tras este coloquio por la eliminación del uso obligatorio de las mascarillas en interiores a partir de esta jornada y por la medida que deja en manos de las empresas la decisión de llevar o no mascarillas en sus espacios.

El representante de los empresarios ha considerado que pasar de atender las indicaciones sanitarias para utilizar los elementos de protección a decidirlo cada lugar de trabajo "tiene un punto de inseguridad".

"De estar a las instrucciones que hemos atendido permanentemente de si nos ponemos o quitamos las mascarillas, que es lo que teníamos que hacer, a pasar a ahora a que es vuestra responsabilidad, tiene un punto de inseguridad" por "ver qué decisiones tomamos", ha planteado.

Antonio Garamendi ha agregado que los servicios de prevención de cada empresa "también tendrán que evaluar la libertad de las personas", dado que "si hoy en día se puede estar sin las mascarillas" puede haber "alguien que no quiera ponérsela".

"También está la libertad en este caso de la norma. Lo estamos estudiando. Ha salido en el BOE --Boletín Oficial del Estado-- hoy. Muchas empresas estaban esperando. Creo que se va a ver, a estudiar, y depende de las empresas se van a tomar unas decisiones u otras", ha añadido.

"Vamos a ver primero desde el punto de vista individual como cada uno puede actuar. Hay que ver en cada empresa, en cada centro, cómo se va a actuar y evaluar, depende del riesgo que veamos o no", ha insistido el presidente de la CEOE.

Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, que ha asistido al encuentro 'Somos Futuro', ha coincidido con Antonio Garamendi en opinar que las empresas no pueden ser responsables de las consecuencias que tenga el uso o no de mascarillas en los centros de trabajo.

"CUMPLIENDO LA LEGISLACIÓN"

"Lógicamente, nosotros no podemos ser responsables de lo que dice la ley en estos momentos. Es así", ha aseverado Navarro preguntado por esta cuestión. Asimismo, ha afirmado que se prevé que "quien quiera llevar de manera voluntaria la mascarilla que la lleve y que quien de manera voluntaria decida no llevarla, que no la lleve".

"Creo que es un planteamiento lógico por la voluntad de las partes que quieran o no llevarla", ha señalado el titular de la CEV, que ha recordado que "lo que dice la norma es que en estos momentos, salvo en algunos puntos con restricción", en el resto hay "libertad". "Por tanto, desde ese punto de vista quien quiera llevarla que la lleva y quien no, no. Y está cumpliendo la legislación", ha concluido.