Garamendi reitera que comparte con Feijóo una bajada de impuestos: "De forma transitoria se podrían rebajar todavía más"

VALENCIA, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha reiterado este miércoles que comparte con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la conveniencia de llevar a cabo una bajada de impuestos y ha considerado que el actual es "un momento donde de forma transitoria se podrían rebajar todavía aún más impuestos".

Garamendi, que este martes se reunió con Feijóo, se ha pronunciado de este modo en Valencia, donde ha participado en el encuentro 'Somos Futuro' organizado por el diario Las Provincias, preguntado por el encuentro con el líder 'popular' y por la propuesta que le trasladó a favor de una rebaja fiscal.

"Las medidas que ayer me presentó el presidente del PP nosotros las compartimos. Lo dije ayer. No solo las compartimos, venimos diciéndolas desde hace años. Por lo tanto, no nos sorprendió" el planteamiento de Feijóo ha dicho, a la vez que lo ha calificado de "lógico". "Compartimos el criterio que me transmitió ayer Feijóo en el sentido de más bases imponibles y menos tipos", ha agregado.

Antonio Garamendi ha indicado que "en estos momentos, el Estado está recaudando más como consecuencia de la inflación" y ha afirmado que el actual "es un momento donde, de forma transitoria, podría rebajar todavía aún más impuestos, sobre todo, aquellos directos o una deflactación que podría ser sobre el Impuesto de la Renta". "Es algo que se podría hacer", ha apuntado.

El representante de los empresarios ha resaltado que otros países europeos como "Portugal, Francia, Italia, Dinamarca o Suecia han bajado impuestos" y ha manifestado que aunque "España lo ha hecho, todavía podría hacerlo más y ver cómo de alguna manera mitigar la punta del la inflación".

Asimismo, ha opinado que "para las empresas podría ser interesante" con "una parte de los fondos europeos, que podrían llegar a significar alrededor de 4.000 millones", hacer "las inversiones necesarias y luego vía fiscal descontárselas".

Respecto a la propuesta planteada por el PP, Garamendi ha añadido que si se deja dinero "en la calle, también se va a conseguir que la gente tenga más liquidez para llegar a final de mes". "Habrá menos tensión en los convenios --colectivos de las empresas--", ha dicho, al tiempo que ha apuntado que se ayudará también a las pymes, que "están asfixiadas", con problemas "de solvencia".

"Si no hay inversión, lo tenemos complicado", ha manifestado, tras lo que ha aseverado que las empresas deben tener "beneficios, dividendos y capacidad de ganar dinero para invertir".

Durante el coloquio ha hablado también de presión fiscal y ha comentado que en el caso de España, si se divide por el número de españoles que pagan, esta "es más elevada", tras lo que ha advertido del índice de economía sumergida en este país. Ha expuesto que mientras que en Europa se sitúa en un 12 o 13 por ciento, en España es de un 24 por ciento.

Preguntado por su relación con el PP, Antonio Garamendi ha señalado que a la organización que preside le toca tratar en el diálogo social con los partidos y gobernantes que hay. Ha hablado de "respeto" y "siempre" de "independencia", de "sentido de Estado" y de "lealtad institucional".

"Con el PP siempre hemos tenido una buena relación, la que tenemos que tener, pero sobre todo somos independientes. A mí nadie me da instrucciones, sí las organizaciones que están en la CEOE. Nos dan instrucciones los empresarios que capitalizan" la economía española, ha aseverado.

"CON SENTIDO DE ESTADO"

El representante de la patronal ha afirmado que la entidad que preside actúa "con sentido de Estado", pensando "en lo que es bueno" para España. "Nosotros no entramos en si me llevo bien o mal. La obligación es llevarme bien. Me llevo bien con todo el mundo. Somos instituciones y tenemos que entendernos".

No obstante, Garamendi ha precisado que con Feijóo su relación es "magnífica". "Lo conozco desde hace muchos años. Ha sido un gran presidente de Galicia y es un gran líder del PP. Es una persona con muchísima experiencia y tengo que decir que me llevo fenomenal", ha declarado.