Garamendi ve una "barbaridad" que una ministra cargue contra un empresario "ejemplar" como Juan Roig

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha tildado de "barbaridad" que una ministra del Gobierno de España siga cargando contra un empresario "ejemplar" como es Juan Roig, el presidente de Mercadona.

En una entrevista en 'Más Vale Tarde' de La Sexta, recogida por Europa Press, el responsable de la patronal se ha referido a las críticas vertidas por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en relación con Roig, al que llamó "capo" durante un mitin celebrado el pasado sábado.

Para Garamendi es "condenable" que una ministra diga estas cosas. "No es serio", ha advertido, al mismo tiempo que ha lamentado que este tipo de declaraciones rompe la confianza que tienen los inversores internacionales en el país.

"Cuando me llaman los inversores me preguntan por esto. No puede ser que una ministra diga estas cosas; ya cansa el acoso que está sufriendo Juan Roig", ha zanjado.

Además, en relación a la cuota de mercado de Mercadona, el responsable de CEOE ha defendido que su presidente está "comprometido" con España y genera muchos empleos directos, por lo que su presencia en el negocio de la distribución es "porque lo ha hecho muy bien".

QUEDARSE FUERA DEL DEBATE

El acuerdo de negociación alcanzado entre CCOO, UGT y CEOE y Cepyme para recomendar una subida salarial del 10% entre 2023 y 2025 que se firmará mañana miércoles, no contará con la presencia de miembros del Gobierno, lo que Garamendi ha enmarcado como una estrategia para "quedarse fuera del debate" en año electoral.

"El Gobierno ha visto este acuerdo con buenos ojos, el principal partido de la oposición también. Es una buena noticia para España, y con esto es con lo que hay que quedarse, no con las pequeñeces", ha aclarado.

Así, desde la CEOE se quiere poner en valor un trabajo que es "bilateral" en el que han estado representantes del sector privado, tanto de los empresarios como de los sindicatos. "Es un acuerdo que da paz social y tranquilidad, y para el que hemos seguido trabajando con total discreción", ha explicado.