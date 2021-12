Garbiñe Muguruza presenta a su novio, Arthur Borges: "Es maravilloso"

La tenista acaba de proclamarse ganadora de la Copa de Maestras de la WTA, convirtiéndose en la primera española en lograrlo

MADRID, 1 (CHANCE)

Garbiñe Muguruza está viviendo su mejor momento a todos los niveles. Y es que además de su reciente victoria en la final de la Copa de Maestras en Guadalajara (México), convirtiéndose en la primera española en lograr el título más prestigioso del tenis femenino, la deportista está enamoradísima. ¿El afortunado? El atractivo exmodelo y directivo de la firma 'Tom Ford' Arthur Borges, con quien ha posado públicamente por primera vez en la entrega del Premio Personaje del Año 2021 de la revista Vanity Fair al cantante Raphael.

Espectacular con su melena midi en ondas al más puro estilo del Hollywood clásico, un elegantísimo vestido blanco asimétrico con plumas en la parte superior y complementos en rojo a juego con sus labios, Garbiñe acaparó todas las miradas a su llegada al Teatro Real no solo por su belleza, sino también por su complicidad con su novio en su primer y comentado posado para la prensa.

"La verdad es que ha sido un súper año, el mejor de mi carrera. Ha sido complicado con pandemia, protocolos, burbujas... pero irónicamente el mejor de mi vida. Ha habido momentos duros pero me he mantenido fuerte y ha acabado de la mejor manera" ha asegurado en referencia al título de Maestra de la WTA, destacando su felicidad no solo por este importante hito en su carrera deportiva sino por el hecho de "poderlo compartir con mi pareja".

Admitiendo que le ha ayudado mucho la "estabilidad" que tiene al lado de Arthur para dar lo mejor de sí en la pista, Garbiñe ha desvelado lo enamoradísima que está del empresario definiéndolo como su "persona del año por haberlo conocido y ser tan maravilloso".

