García Adanero confirma que va a hablar con el PP sobre las elecciones en Navarra tras decidir UPN ir en solitario

Defiende que las personas de centro-derecha contrarias a pactar con Pedro Sánchez tienen que tener un espacio político

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El diputado en el Congreso Carlos García Adanero, expulsado de UPN por votar en contra de la reforma laboral, ha confirmado este lunes que se va a sentar en enero a hablar con el PP sobre las elecciones municipales y autonómicas en Navarra, después de que la que fuera su formación haya decidido presentarse en solitario a las urnas.

"Yo con el PP me voy a sentar en este mes de enero para ver cómo podemos plantear las elecciones, en primer lugar en la Comunidad Foral de Navarra", ha asegurado García Adanero en declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press, cuando se le ha preguntado si va a fichar por el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo.

Tras conocerse en diciembre la decisión de UPN de concurrir sin más siglas, fuentes del PP nacional admitieron que el PP navarro pasaba así a tener libertad para decidir su estrategia y, de esta forma, poder entenderse tanto con García Adanero como con el diputado, también expulsado de UPN por lo mismo, Sergio Sayas.

Ahora, García Adanero se ha preguntado qué tienen que hacer los que, como en su caso, tienen una "ideología de centro-derecha" y no quieren pactar con el Gobierno de Pedro Sánchez. "¿Qué hacemos? ¿No tener ningún espacio político en Navarra?", ha interpelado.

El diputado del Grupo Mixto ha denunciado ser, junto a Sayas, los únicos a los que, "en 40 años de democracia", se les ha expulsado de un partido "por votar diferente". Ambos encabezaron la lista de la coalición de Navarra Suma (UPN-PP-Cs) y fueron expulsados de UPN en marzo de 2022 de manera temporal al haber votado en contra de la reforma laboral en el Congreso, desoyendo las instrucciones de la dirección, que se había comprometido con el PSOE a apoyarla.

EL PSOE NO HA EXPULSADO A CALVO

García Adanero ha contrapuesto su caso con el de la exvicepresidenta del Gobierno y actual diputada socialista, Carmen Calvo, a la que el PSOE ha abierto expediente sancionador tras apostar por abstenerse en el Congreso en la votación de la Ley Trans, cuando su partido había marcado votar a favor.

"Calvo votó diferente y nadie la llama tránsfuga y no la han echado del partido, porque es lo normal, se le abre un expediente y se le sanciona, no se le expulsa", ha añadido el parlamentario.

García Adanero ha dicho que en UPN "han cambiado mucho las cosas", ya que ha pasado de ser un partido que hasta la votación de la reforma laboral tenía el "objetivo de hacer oposición al sanchismo y no pactar" con Sánchez. "De ese partido me expulsaron y se quedó que no quieren hacer oposición, sino pactar con él", ha recriminado.