García Castaño confirma que informó de 'Kitchen' al 'dos' de Interior y que Villarejo le dijo que tenía acceso a Rajoy

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCA) Enrique García Castaño ha confirmado este jueves ante la comisión del Congreso que investiga la 'Operación Kitchen' que informaba de la misma al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y ha señalado que el comisario jubilado José Manuel Villarejo le dijo que tenía acceso al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Durante su segunda comparecencia ante la comisión, ha reiterado la versión que ya ofreció en primavera, pero se ha mostrado visiblemente molesto porque, según ha confesado, su colaboración tanto con el Congreso como con la Justicia no le ha "traído ningún beneficio" sino más bien "muchos perjuicios".

"Si aquí hablo una cosa en sede judicial me echan en cara que por qué. Lo he dicho todo. Me he autoinculpado. ¿Qué más puedo hacer?", ha preguntado señalando que ha recurrido el cierre de la pieza de Kitchen, entre otras cosas, porque no le "reconocen la colaboración".

A preguntas del diputado socialista David Serrada, el compareciente ha insistido en que, en julio de 2013, el Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino le dijo que necesitaba sus servicios para continuar la investigación sobre Bárcenas porque había algunas "lagunas pendientes" en las pesquisas realizadas por "otra gente".

"El DAO puede mandar trabajos operativos a todos, supongo que alguien por encima tenía que saberlo", ha señalado, antes de añadir que supone que el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez "estaba informado de lo que sucedía" en la 'operación Kitchen' y que hablaba con él sobre la misma cuando el "preguntaba".

"Le informaba de lo que me informaba a mi trabajo diario", ha indicado, reiterando que le dieron "órdenes" de no hablar de este tema con el entonces comisario general de Información, Enrique Barón, y que él reportaba con Pino.

FERNÁNDEZ DÍAZ DEBÍA ESTAR AL TANTO

Pese a la insistencia de Serrada, García Castaño ha señalado que no tiene "ni idea" del papel que pudiera jugar en la operación el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Respecto al ministro Fernández Díaz, considera que si el DAO estaba al tanto él también debía estarlo y ha explicado que, de hecho, él ha aportado mensajes en los que el ministro y Francisco Martínez hablaban del "tema Bárcenas".

También ha indicado que, aunque no tiene pruebas, "lo normal" sería que Andrés Gómez Gordo, jefe de seguridad de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, informara de este asunto a la secretaría general del PP a quien, según ha dicho, él sólo ha visto "casualmente en un restaurante".

Respecto al eventual papel del presidente Mariano Rajoy en la trama, el compareciente ha indicado, como ya hizo en sede judicial, que Villarejo le "dejó entrever que, a través de contactos tenía acceso" al jefe del Ejecutivo.

Preguntado sobre le supuesto número de móvil que Villarejo decía utilizar para contactar con Rajoy, García Castaño ha asegurado no tener "ni idea" de ese asunto, pero sí ha recalcado que la "trazabilidad de un móvil es absoluta".