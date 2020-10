García Castaño despachaba sobre 'Kitchen' con Francisco Martínez, según el exDAO Eugenio Pino

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El que fuera Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino declaró ante el juez que instruye la pieza 'Kitchen' que el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) el comisario Enrique García Castaño despachaba sobre la misma directamente con el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Así lo indica en su declaración ante el juez Manuel García Castellón de octubre de 2019 a la que ha tenido acceso Europa Press y que consta en el sumario de esta pieza separada. En ella se investiga la operación parapolicial que tenía como objetivo sustraer documentación sensible relacionada con altos cargos del PP a su extesorero Luis Bárcenas.

Pino, que fue el número dos de la Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy, señaló a preguntas del fiscal anticorrupción que el secretario de Estado "tenía a gala despachar directamente con los comisarios generales" pero sin embargo con él no lo hacía. "Él no me daba ninguna información", apuntó.

Preguntado por la operación 'Kitchen' en concreto, Pino apunta que García Castaño reportaba directamente a Martínez y no a él. Y ha añadido que el secretario de Estado también despachaba "con guardias civiles y con todo el mundo".

Pino añade que además el exjefe de la UCAO y otros policías recibían fondos reservados para operaciones de la Secretaría de Estado. Y a esto ha sumado que él era conocedor de esos despachos entre el exjefe de la UCAO y Martínez porque en muchas ocasiones se lo encontró en la Secretaría de Estado.

En su declaración, Pino indicó también que él decidió poner fin a la operación 'Kitchen' porque "fundamentalmente no aparecía nada", y la puntilla fue que le pidieron seguir al hijo de Bárcenas a Chile, momento en el que él dijo que ya no se iba. "Además no se había obtenido un resultado positivo", añadió.