García Egea admite la "dificultad" de llegar a pactos con el Gobierno: "Sin confianza no se pueden llegar a acuerdos"

Dice que la "soberbia" de Sánchez le haya llevado a rechazar la Ley de Pandemias que plantea el PP y que daría seguridad a las CCAA

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reconocido este martes la "dificultad" de llegar a pactos con el Gobierno liderado por Pedro Sánchez, que "convive con la mentira y se intenta blindar ante la Justicia". Según ha subrayado, "sin confianza no se puede llegar a acuerdos" y "en este momento no existe confianza" en el Ejecutivo.

Así se ha pronunciado García Egea --durante su intervención en la IX Edición del curso de verano 'Prensa y Poder' organizado en Aranda del Duero por el Colegio San Gabriel-- tres días después de conocerse la remodelación de Gobierno y en un momento en el que está pendiente la renovación de varios órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

García Egea ha asegurado que "el futuro y la esperanza" son la "guía" que tiene el PP a partir de ahora para ofrecer a los españoles "un proyecto de alternativa". "Estas palabras importan ahora más que nunca porque necesitamos esperanza para conseguir un futuro mejor después de estos momentos duros que hemos vivido", ha manifestado.

EL GOBIERNO "CÓMODO EN LA DIVISIÓN Y EL ENFRENTAMIENTO"

Además, ha señalado que los valores democráticos y las libertades de los españoles "están siendo atacadas por parte del Gobierno, que se dice de concordia pero que solo parece encontrarse cómodo en la división y el enfrentamiento".

"Es un Gobierno que convive con la mentira y se intenta blindar ante la Justicia. Entenderán ustedes la dificultad de llegar a acuerdos cuando no existe algo fundamental como la confianza", ha recalcado, para añadir que "sin confianza no se puede abrir una empresa, emprender un negocio o invertir". De la misma manera, ha dicho que "sin con confianza no se pueden llegar a acuerdos" y "en este momento no existe confianza en el Gobierno".

García Egea ha afirmado que "los españoles claman por un cambio de tiempo político" y ha agregado que la valoración de los ministros y del propio Sánchez "se desploma" en las encuestas. Y el PP, ha proseguido, está trabajando "para conseguir reilusionar a esa gran mayoría de españoles que quiere un cambio político en España".

"SÁNCHEZ SABE QUE SE LE ACABA EL TIEMPO"

En este punto, ha destacado que los sondeos recogen que en las próximas generales los españoles tendrán que elegir entre dos opciones: Pedro Sánchez o Pablo Casado. "Ésa será la gran decisión que habrá que tomar cuando Sánchez decida apretar el botón de convocatoria electoral", ha enfatizado.

Según García Egea, el cambio de Gobierno anunciado el sábado por el presidente del Gobierno evidencia que "él mismo sabe que se le acaba el tiempo". "Lo que antes era una carrera hacia adelante, en este momento es una cuenta atrás de Pedro Sánchez, que está contando los meses que le quedan para la convocatoria electoral. Ésa ha sido la motivación en el cambio de Gobierno", ha apostillado.

El 'número dos' de PP ha explicado que el PP está trabajando en su Convención Nacional que se celebrará en Valencia los días 2 y 3 de octubre pero que ya están desarrollando estos meses con diferentes actos "abriéndose a la sociedad civil" para "construir el proyecto de país que Casado llevará a ejecución cuando los españoles le dén la oportunidad" en las urnas.

Según ha señalado, esos foros están sirviendo para elaborar las leyes que el PP impulsará en sus primeros días de Gobierno si gana las elecciones. "Tenemos equipo, tememos un líder y ahora tenemos también un programa que aplicar. Por tanto, el cambio, la concordia ya no funciona en el Gobierno de España ni con sus ministros. Hemos visto que no se ponen de acuerdo ni con qué comer", ha afirmado, en alusión a las declaraciones del ministro Alberto Garzón recomendando reducir el consumo de carne y que fueron desautorizadas por Pedro Sánchez y el titular de Agricultura, Luis Planas.

PIDE AL GOBIERNO DEDICARSE "UN POQUITO A GESTIONAR LA PANDEMIA"

García Egea ha indicado que la situación económica de España se enfrenta a dos crisis: la pandemia y "el desgobierno" de Sánchez. A su entender, "mezcladas juntas están llevando a situaciones sin sentido" porque en España hay "17 formas de luchar contra la pandemia".

En este punto, ha denunciado que "la soberbia" de Sánchez le haya llevado a no querer aceptar la Ley de Pandemias que propuso hace meses Pablo Casado, que permitiría tener una "norma para todos" que habría dado "seguridad jurídica" a las CCAA.

"El Gobierno debería promover una Ley de Pandemias como la que propuso Pablo Casado. Le cedemos la autoría, que la publique y que dé seguridad jurídica a las autonomías porque no podemos seguir luchando de 17 formas distintas sin que los gobernantes, sean del signo que sean, no tengan la oportunidad de tener normas claras para saber cuándo y cómo se puede actuar sin miedo a que la Justicia luego diga que no se ajusta a derecho", ha resaltado.

García Egea ha asegurado que el Gobierno ha estado "muy liado" con los indultos a los condenados por el 'procés' pero ha señalado que, una vez que han terminado con ellos y se han concedido, "se podría dedicar un poquito a gestionar la pandemia", que "a los españoles preocupa más que los indultos".

PIDE AL GOBIERNO "AGRADECER" AL PP LA REFORMA LABORAL DE 2012

El 'número dos' de Pablo Casado ha defendido mantener la reforma laboral de 2012 aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y ha señalado que el Gobierno "se ha servido de ella en la aplicación de los ERTE" durante la pandemia.

"Le pido al Gobierno si finalmente, como parece ser, no va a derogar la reforma laboral, que salga públicamente, agradezca el trabajo hecho por el PP y sigan trabajando y dejen de desviar la atención", ha demandado.

También ha recriminado al Gobierno que suba los impuestos y ha señalado que ahora a los que se les quiere reducir las pensiones "se les llama 'Babyboomers' cuando, a su juicio, habría que llamarles "gente que ha trabajado toda la vida, ha levantado este país y ahora este Gobierno quiere recortarle la pensión". "Intentan ponerle nombre a las cosas para que parezca que son lo que no son", ha resaltado.

Además, ha advertido de que la recuperación económica "no se logrará contratando cada vez más asesores, sino impulsando cada vez más emprendedores" y ha anunciado que el PP ha presentado una proposición no de ley para la recuperación del tejido productivo y empresarial, que recoge que la Administración General del Estado pague a sus empresas proveedoras, que se aplace la deuda tributaria de las empresas y que se adopten incentivos fiscales o se facilite la creación de empresas.

SIN AUTORIDAD INDEPENDIENTE PARA LOS FONDOS EUROPEOS

García Egea ha enumerado las propuestas del PP para revertir los daños que ha hecho la pandemia a la economía española, con propuestas como bajar impuestos, potenciar la flexibilidad laboral o reducir la burocracia del tejido productivo. Así, ha reclamado que la competitividad llegue ahora porque España no puede esperar a 2050".

Sobre los fondos europeos, ha criticado que el Gobierno no haya aceptado la creación de una autoridad independiente como planteó Pablo Casado y ha ocurrido en otros países de Europa. A su entender, el "desgobierno de Sánchez ya es un lugar común en Europa" con "su mala costumbre de gasto superfluo, falta de transparencia, deficiencias en los planes de asignación de fondos europeos y falta de control y de garantías". Según ha añadido, son cuestiones que "preocupan mucho a la Comisión Europea".