García Egea defiende dejar atrás "mociones y elecciones" y empezar a trabajar en lo que preocupa al ciudadano

MURCIA, 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha defendido este martes que es momento de dejar atrás "mociones y elecciones" y de ponerse a trabajar para solucionar los problemas que preocupan a los ciudadanos.

En declaraciones a Onda Regional, recogidas por Europa Press, García Egea ha instado a los políticos que tienen responsabilidad de gobierno a que se ocupen los problemas que tienen los ciudadanos, entre los que ha destacado "luchar y acabar esta batalla" contra el Covid-19.

"Hemos tenido más de un año de pandemia, actualmente hay un repunte en los contagios, por lo que hay que seguir manteniendo precauciones", ha insistido, al tiempo que ha criticado el "lío jurídico" en las Comunidades Autónomas por "no aprobar una ley de pandemia".

No obstante, ha reconocido que en la Región de Murcia se está gestionando muy bien la pandemia y que la Comunidad se ha convertido en una "región influyente, a la que mucha gente mira, no sólo por los sucesos políticos, sino también por los resultados económicos".

"Somos de las pocas regiones que estamos creando empleo, y esto se debe al éxito de la fórmula que defiende que más libertad y menos impuestos es igual a más empleo y más riqueza", ha resaltado.

Al ser preguntado por la limitación de mandatos, García Egea ha mostrado su convencimiento "personal" de que "a los políticos los tienen que quitar los ciudadanos con su voto y no en un despacho".

Aún así, ha asegurado que "cuando todas las Comunidades tengan limitación de mandatos me parecerá bien, pero lo que no puede ser es que Murcia sea la única que tiene limitación de mandatos". "Cuando se quiera abordar con seriedad en toda España y para todos los políticos, yo seré el primero en levantar la mano", ha insistido.

Pero, ha advertido, "no me vale que García Page y Fernández Vara hayan eliminado la limitación de mandatos y en Murcia, Diego Conesa esté defendiéndola, porque es su única baza para poder tener una oportunidad en las elecciones de dentro de dos años".

A Conesa también le ha instado a que pida perdón a todas las personas a las que acusó de haberse vacunado indebidamente contra el Covid-19, y ahora se ha demostrado que lo han hecho cuando les tocaba, como es el caso del propio secretario general del PP.

García Egea se ha mostrado muy serio con el tema de la salud, y ha advertido que no va a permitir que nadie juegue con ella, ni que lo difamen con acusaciones falsas.

Sobre este punto, ha advertido que "debe caer todo el peso de la ley sobre todo aquel que haya hecho algo indebido, sea político o no, ya que el no ser político no te exime de cumplir la ley y es el momento de exigir responsabilidad a todos".

"Si un político hace algo mal que caiga sobre él todo el peso de la ley y, si no es político, también", ha pedido.

"Conesa dijo que yo me había vacunado Covid-19 indebidamente y lo hice hace una semana en el estadio Nueva Condomina y haciendo cola como todo hijo de vecino", ha recordado, al tiempo que ha pedido que no se utilicen temas de salud contra los adversarios políticos, porque "es uno de los temas más importantes y de los que más preocupan a las familias".

Por último, ha anunciado que el PP va a organizar una escuela de verano de cinco jornadas en la Región de Murcia, en las que participarán ponentes 'populares' de primer nivel.