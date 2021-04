García Egea dice que el 4M será "el comienzo del fin del sanchismo" y "antesala" de la llegada de Casado a Moncloa

Ve el 4M un "paso de gigante en la reunificación del centroderecha" y cree que Casado demostró "liderazgo" eligiendo a Ayuso y Almeida

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que las elecciones del 4 de mayo serán "el comienzo del fin del sanchismo" y "antesala" de la llegada de Pablo Casado al Palacio de al Moncloa, poniendo "fecha de caducidad al Gobierno Frankenstein" que lidera Pedro Sánchez. Además, ha recalcado que estos comicios supondrán "un paso de gigante en la reunificación del centroderecha".

Así se ha pronunciado en un acto electoral del PP en la madrileña Plaza de Chamberí ante las elecciones del 4 de mayo junto al alcalde de Madrid y portavoz nacional, José Luis Martínez-Almeida, la secretaria general del PP de Madrid y candidata a la Asamblea, Ana Camíns, y el también candidato y número dos de la lista, Enrique Ruiz Escudero.

A menos de una semana para la cita con las urnas, a la que acudirá como interventor, ha subrayado que en estos comicios "van a dar un paso de gigante en la reunificación del centroderecha". "Vamos a demostrar que si estamos juntos y unidos, no nos gana nadie", ha proclamado, para añadir que "para recuperar España hay que reunificar" en "la casa" del PP a todo ese espacio electoral.

Por eso, ha apelado a aglutinar el voto en el PP ante el 4 de mayo y que no pase como en las generales de abril con el "1+1+1", que dividió el voto de centroderecha entre PP, Cs y Vox. A su juicio, "la regla que nunca falla" es la de votar "siempre" al Partido Popular, "una casa con sólidos apoyos, con las puertas abiertas y con vistas a la Moncloa".

"A SÁNCHEZ SE LE PUEDE GANAR"

García Egea --que no ha tenido mítines como éste hasta ahora-- ha asegurado que a Sánchez "se le puede ganar" y ha recordado que el PSOE "perdió en Galicia" el pasado julio y también en Cataluña el 14 de febrero, porque al final el socialista Salvador Illa "no puede formar gobierno". "Ahora va a perder en Madrid el 4 de mayo y va a perder en España la próxima vez que se vuelvan a abrir las urnas y convoque elecciones", ha resaltado ante un público entregado.

Aludiendo a la moción de censura de Murcia, el secretario general del PP ha afirmado que en política "se pueden perdonar muchas cosas salvo traicionar a los votantes". "Nunca se puede perdonar la traición y por eso el 4 de mayo los que traicionaron a sus votantes tienen que perder", ha proclamado.

García Egea ha señalado que algunos dicen que el 4 de mayo es "la primera vuelta de las generales", pero ha recalcado que esos comicios son "el cambio de tendencia que viene imparable para España", con "solo dos opciones: Sánchez o el Partido Popular". "El 4 de mayo, Pedro Sánchez va a perder y Madrid va a ganar, y los españoles van a ver claramente cómo la reunificación del centroderecha comienza en Madrid", ha apostillado.

Tras asegurar que el PP quiere "un Madrid libre y abierto" y "no como el de Sánchez cerrado y cautivo", ha subrayado que "la victoria de Ayuso va a ser la antesala de la victoria de Casado en la Moncloa".

MADRID, "GRAN ESCAPARATE DEL PP"

Aparte de "gran escaparate" del PP, ha afirmado que Madrid también es el "gran espejo de la izquierda" tras la actuación en la pandemia del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos porque "ha atacado a Madrid para atacar a Ayuso". Además, ha señalado que Pedro Sánchez está "desnortado" porque "no le ven por Madrid".

El 'número dos' del PP ha elogiado "el liderazgo" que ejerce Pablo Casado desde que fue elegido presidente en el congreso del PP en 2018, tomando decisiones como la de poner "a dos candidatos que conocía poca gente", como Almeida y Ayuso, que se han convertido hoy "en un referente para toda España".

"Eso es el liderazgo, eso es Pablo Casado, no ir en Falcon ni vivir en Galapagar sino tomar decisiones valientes en los momentos difíciles. Eso es ser un líder y eso es Pablo Casado", ha enfatizado García Egea, para insistir en que el 4 de mayo "va a ser el comienzo del fin del sanchismo".

"SIN PARTIDO NO HAY GOBIERNO"

El 'número dos' del PP ha elogiado a la secretaria general del Partido Popular de Madrid, Ana Camíns, porque el partido está demostrando "gran músculo" y ha recalcado que, aunque los gobiernos "son importantes", hay que "tener siempre en cuenta que sin partido no hay gobierno".

"Cuando uno se centra en el Gobierno y olvida el partido, puede acabar sin Gobierno y sin partido", ha enfatizado, para subrayar que Pablo Casado "agradece" a Ana Camíns el "trabajo discreto, sereno y callado" que ha realizado "para que todo funcione" en Madrid durante la campaña.

Dicho esto, ha animado a los suyos a acudir a las urnas el 4 de mayo para que el alcalde Almeida, que ocupa el puesto número 134 de la candidatura, "pueda ser diputado". "Ayuso necesita más de cien diputados para que haya una mayoría sólida", ha exclamado.

TOROS EN MADRID EL 2 DE MAYO: "GANA LA LIBERTAD"

García Egea ha aprovechado el mitin aludiendo al hecho de que el Gobierno madrileño haya ganado el pulso al Ministerio de Sanidad, de forma que "habrá todos el 2 de mayo". "De nuevo gana la libertad, de nuevo gana Isabel Díaz Ayuso, de nuevo gana el PP porque ya se sabe que cuando la Justicia tiene que elegir, elige libertad", ha enfatizado, para añadir que "aquí no se prohíbe nada" sino que "gana siempre la libertad".

Además, y justo un día después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el Plan de Recuperación que enviará a Bruselas, ha avisado que esos fondos europeos "no pueden ser el Plan E de Sánchez" y haadvertido de que "si el Gobierno no establece controles convertirá los fondos en miles de nuevos Plus Ultra".